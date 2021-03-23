https://ria.ru/20210323/donbass-1602431977.html

В ЛНР заявили о росте числа обстрелов в Донбассе со стороны силовиков

В ЛНР заявили о росте числа обстрелов в Донбассе со стороны силовиков

Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз с прошедшего 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:20

2021-03-23T10:20

2021-03-23T10:20

алексей данилов

андрей ермак

родион мирошник

обсе

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз с прошедшего 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.СНБО Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе."Количество обстрелов после заседания СНБО Украины 19 февраля, где было принято некое засекреченное решение по Донбассу, увеличилось в среднем в пять раз, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжелой техники к линии соприкосновения", - написал Мирошник в Telegram-канале.По его словам, после видеоконференции советников лидеров "нормандской четверки" руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак постарался донести до послов стран "Большой семерки" свою версию переговоров. "Он заявил, что "украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе", - пояснил представитель ЛНР.Мирошник заявил, что с принятия допмер по обеспечению перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года Киев не принял ни одного акта, направленного на политическое урегулирование конфликта."В сентябре 2020-го Киев нарушил свои обязательства по дополнительным мерам по обеспечению устойчивого прекращения огня, подписанным в июле, а теперь, как говорит послам Ермак, они снова готовы поговорить об этом, и этот шаг должен расцениваться как суперстремление Украины к миру. Правда, на минувшей неделе (на заседании подгрупп и контактной группы по Донбассу - ред.) никаких стремлений украинской делегации к подписанию новых документов по прекращению огня, лежащих у них на столе уже полгода, замечено не было", - написал Мирошник.Дополнительные меры обеспечения перемирия, вступившие в силу в Донбассе летом 2020 года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210322/donbass-1602368164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/donbass-1602325104.html

луганская народная республика

киев

украина

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алексей данилов, андрей ермак, родион мирошник, обсе, луганская народная республика, киев, украина, в мире