https://ria.ru/20210323/donbass-1602431977.html
В ЛНР заявили о росте числа обстрелов в Донбассе со стороны силовиков
В ЛНР заявили о росте числа обстрелов в Донбассе со стороны силовиков
Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз с прошедшего 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:20
2021-03-23T10:20
2021-03-23T10:20
алексей данилов
андрей ермак
родион мирошник
обсе
луганская народная республика
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе увеличилось в пять раз с прошедшего 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.СНБО Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе."Количество обстрелов после заседания СНБО Украины 19 февраля, где было принято некое засекреченное решение по Донбассу, увеличилось в среднем в пять раз, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжелой техники к линии соприкосновения", - написал Мирошник в Telegram-канале.По его словам, после видеоконференции советников лидеров "нормандской четверки" руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак постарался донести до послов стран "Большой семерки" свою версию переговоров. "Он заявил, что "украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе", - пояснил представитель ЛНР.Мирошник заявил, что с принятия допмер по обеспечению перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года Киев не принял ни одного акта, направленного на политическое урегулирование конфликта."В сентябре 2020-го Киев нарушил свои обязательства по дополнительным мерам по обеспечению устойчивого прекращения огня, подписанным в июле, а теперь, как говорит послам Ермак, они снова готовы поговорить об этом, и этот шаг должен расцениваться как суперстремление Украины к миру. Правда, на минувшей неделе (на заседании подгрупп и контактной группы по Донбассу - ред.) никаких стремлений украинской делегации к подписанию новых документов по прекращению огня, лежащих у них на столе уже полгода, замечено не было", - написал Мирошник.Дополнительные меры обеспечения перемирия, вступившие в силу в Донбассе летом 2020 года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210322/donbass-1602368164.html
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алексей данилов, андрей ермак, родион мирошник, обсе, луганская народная республика, киев, украина, в мире
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости.
Число обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе
увеличилось в пять раз с прошедшего 19 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины
(СНБО), заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики
в политической подгруппе Родион Мирошник
.
СНБО Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов
по итогам заседания заявил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что Киев
готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.
"Количество обстрелов после заседания СНБО Украины 19 февраля, где было принято некое засекреченное решение по Донбассу, увеличилось в среднем в пять раз, а Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ
зафиксировала подтягивание Украиной более 200 единиц тяжелой техники к линии соприкосновения", - написал Мирошник в Telegram
-канале.
По его словам, после видеоконференции советников лидеров "нормандской четверки" руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак
постарался донести до послов стран "Большой семерки" свою версию переговоров. "Он заявил, что "украинская сторона готова в любое время к проведению дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращению к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе", - пояснил представитель ЛНР.
Мирошник заявил, что с принятия допмер по обеспечению перемирия в Донбассе 27 июля 2020 года Киев не принял ни одного акта, направленного на политическое урегулирование конфликта.
"В сентябре 2020-го Киев нарушил свои обязательства по дополнительным мерам по обеспечению устойчивого прекращения огня, подписанным в июле, а теперь, как говорит послам Ермак, они снова готовы поговорить об этом, и этот шаг должен расцениваться как суперстремление Украины к миру. Правда, на минувшей неделе (на заседании подгрупп и контактной группы по Донбассу - ред.) никаких стремлений украинской делегации к подписанию новых документов по прекращению огня, лежащих у них на столе уже полгода, замечено не было", - написал Мирошник.
Дополнительные меры обеспечения перемирия, вступившие в силу в Донбассе летом 2020 года, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.