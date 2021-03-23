https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html

Россия и Китай переходят от обороны к контратаке

Россия и Китай переходят от обороны к контратаке

Россия и Китай все плотнее координируют свою политику, поэтому неудивительно, что начавшийся в понедельник визит Сергея Лаврова в Китай был явно приурочен к... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:07

россия

ван и (политик)

си цзиньпин

джо байден

владимир путин

китай

сша

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602302085_60:299:3053:1983_1920x0_80_0_0_f9e8221db940931c06ffccaa8d8908d2.jpg

Россия и Китай все плотнее координируют свою политику, поэтому неудивительно, что начавшийся в понедельник визит Сергея Лаврова в Китай был явно приурочен к американо-китайским переговорам на Аляске, состоявшимся на прошлой неделе. Не потому, что российско-китайские отношения сконцентрированы только на Америке, просто Пекин хотел заодно и проинформировать Москву об итогах своих первых встреч с администрацией Байдена. Но получилось так, что к моменту приезда Лаврова в Гуйлинь именно американская тема стала для Москвы и Пекина ключевой.Сначала Джо Байден прославился в истории дипломатии своим хамством в отношении Путина. В ответ на это Россия отозвала посла в Вашингтоне. А потом пресса внезапно стала свидетелем бурного начала американо-китайских переговоров в Анкоридже. Не короткой протокольной части, а первого часа встречи госсекретаря Блинкена и помощника президента США Салливана с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. Произошел обмен беспрецедентно жесткими заявлениями, которые стали главной сенсацией всех двухдневных переговоров. И их не отменить формулировками из официальных сообщений по итогам встреч: стороны договорились "поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации" и выразили надежду на продолжение диалога на высоком уровне.Потому что в самом начале встречи китайцы обвинили американцев в недружелюбных действиях: буквально накануне Вашингтон ввел санкции против высокопоставленных китайских политиков (в основном депутатов) за репрессии против Гонконга (то есть реформу избирательного законодательства). А на самой встрече в Анкоридже Блинкен заявил о "глубокой озабоченности действиями Китая, в том числе в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, кибератаками на США, экономическим давлением на американских союзников" — причем с откровенно вызывающей формулировкой: "Каждое из этих действий угрожает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую стабильность". Учитывая, что и Гонконг, и Синьцзян, и даже независимый, но юридически не признанный Тайвань считаются в Пекине внутренним делом Китая, американское давление не могло остаться без ответа.Вот только несколько цитат из Ян Цзечи.Кроме того, Ян обвинил американцев в том, что они "злоупотребляют постулатами национальной безопасности, препятствуя нормальным торговым отношениям, и подстрекают некоторые другие страны к нападкам на Китай", но Штатам не удастся "задушить Китай" и Пекин не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США.Семидесятилетний Ян входит в Политбюро ЦК КПК, возглавляя канцелярию Комиссии ЦК по иностранным делам, то есть является куратором внешней политики в китайском руководстве. А до 2013 года он был министром иностранных дел, пока его не сменил Ван И. То есть как раз на время министерства Ян Цзечи пришлись попытки администрации Обамы — Байдена выстроить "большую двойку", "Чимерику", альянс Китая и Америки, нацеленный на сохранение существующей международной системы под руководством США, но с растущим участием Китая как младшего партнера. Пекин тогда совершенно обоснованно отверг это лукавое предложение-ловушку — хотя американцы были очень настойчивы и навязчивы. Даже на нынешних переговорах госсекретарь Блинкен вспоминал те годы.Не смейте идти против нас (то есть на самом деле против построенного нами миропорядка) — вам же будет хуже (подтекст — уничтожим). Это один из любимых аргументов американской геополитики, но сейчас он уже не работает. И то, что сами американские руководители не замечают, что их больше не боятся, и продолжают использовать этот "последний аргумент", лишь подтверждает то, насколько неадекватно они оценивают новый расклад сил в мире.Поэтому слова Байдена о Путине невозможно списать только на проблемы со здоровьем у американского президента — это лишь часть общей болезни американской элиты, точнее — ее глобалистски настроенной части (к которой не принадлежит, например, Дональд Трамп). Именно эта геополитическая неадекватность становится главным качеством американской политики, усугубляя и так растущие проблемы Штатов на мировой арене. Причем речь не только о том, что своим одновременным давлением на Москву и Пекин Вашингтон лишь укрепляет русско-китайское сотрудничество, то есть действует вопреки своим же интересам, — куда хуже для администрации Байдена то, что и весь остальной мир видит столь неумелую игру. И делает простой вывод. Акела не просто промахнулся (это произошло еще в 2014-м, с попыткой изоляции России) — он растерян и ведет себя глупо.Китайцы прекрасно это понимают, поэтому и ужесточают свою риторику и позицию. При всей их китаецентричности и существующих у некоторых опасениях насчет России (вдруг предаст, снова уйдет на Запад и ударит в спину — эти страхи разгоняют наши общие западные "друзья") они все больше понимают важность укрепления альянса двух стран. Уже мало просто стоять "спина к спине" — как характеризовали наши отношения в Пекине, — уже пора все активнее контратаковать.Неудивительна поэтому благожелательная реакция Пекина на высказанное в интервью Лаврова китайским СМИ предложение "сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать незаконной практике односторонних санкций". Лавров подчеркнул, что "параллельно нужно укреплять свою самостоятельность", в том числе и противодействуя американской политике по ограничению возможностей развития России и Китая.Россия и Китай готовы к новым шагам на пути к построению нового мира, потому что понимают, что ветер истории дует в их паруса. Как сказал Лавров, "жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".В ближайшие месяцы возобновятся и личные контакты двух лидеров: по неофициальным данным, Путин и Си могут встретиться сначала в Китае, а потом и в России. После долгого перерыва из-за коронавируса — а последний раз они встречались почти полтора года назад, на саммите в Бразилии, — двум президентам не просто есть что обсудить, но и что сделать. И уже не в области российско-китайских отношений — на фоне американской неадекватности у Путина и Си теперь еще больше ответственности и возможностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/1602344462.html

https://ria.ru/20210322/oshibka-1602334261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/pushkov-1602279527.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602023529.html

https://ria.ru/20210322/lavrov-1602244161.html

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600371541.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, ван и (политик), си цзиньпин, джо байден, владимир путин, китай, сша, авторы