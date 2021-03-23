https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602442730.html
Белозерцев заявил ОНК, что его дело не связано с политикой
Белозерцев заявил ОНК, что его дело не связано с политикой
Арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев полагает, что его уголовное дело не связано с политикой, сообщила РИА Новости член московской... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:21
2021-03-23T11:21
2021-03-23T11:21
задержание пензенского губернатора
онк
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев полагает, что его уголовное дело не связано с политикой, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.Члены ОНК посетили главу региона в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его затем должны перевести в СИЗО. Коллега Дружининой Марина Литвинович ранее сообщила в этой связи, что Белозерцев удивлен аресту и не считает себя виновным.Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников в воскресенье были задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки на 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
пензенская область
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Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
2021-03-23T11:21
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задержание пензенского губернатора, онк, иван белозерцев, пензенская область, происшествия