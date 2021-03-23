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В Ярославле предупредили о риске мошенничества из-за нового дизайна купюр
В Ярославле предупредили о риске мошенничества из-за нового дизайна купюр
Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев заявил РИА Новости, что не стоит торопиться убирать Ярославль с тысячерублевой купюры, и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:07
2021-03-23T20:07
центральный банк рф (цб рф)
ярославль
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев заявил РИА Новости, что не стоит торопиться убирать Ярославль с тысячерублевой купюры, и призвал к "хорошему консерватизму" в дизайне денег.Ранее стало известно, что Банк России планирует к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов. При этом на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. В настоящее время на обеих сторонах тысячерублевой купюры изображены достопримечательности Ярославля."Очень символично, что на тысячерублевой купюре был изображен Ярославль, тысячелетний город, отметивший свой юбилей в 2010 году. Я неоднократно наблюдал у туристов, да и у своих знакомых, когда они приезжали в Ярославль, что они искали те локации, которые изображены на купюре, фотографировались на фоне этих памятников. То есть изображения на купюре привлекали людей в наш город", - рассказал Соловьев РИА Новости.По его мнению, жители Ярославля сожалеют о том, что город исчезнет с купюры, и сам он считает это "не совсем правильным". Собеседник отметил, что частое изменение внешнего вида денег в стране влечет массу проблем, в частности, у пожилых людей - их доверчивостью могут воспользоваться мошенники."Все-таки надо еще хорошо подумать над этим решением, не стоит торопиться. Хороший консерватизм в плане дизайна денежных купюр в стране только приветствуется", - подчеркнул глава ОП.
https://ria.ru/20210323/banknoty-1602509062.html
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центральный банк рф (цб рф), ярославль, общество

В Ярославле предупредили о риске мошенничества из-за нового дизайна купюр

20:07 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев заявил РИА Новости, что не стоит торопиться убирать Ярославль с тысячерублевой купюры, и призвал к "хорошему консерватизму" в дизайне денег.
Ранее стало известно, что Банк России планирует к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов. При этом на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. В настоящее время на обеих сторонах тысячерублевой купюры изображены достопримечательности Ярославля.
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"Очень символично, что на тысячерублевой купюре был изображен Ярославль, тысячелетний город, отметивший свой юбилей в 2010 году. Я неоднократно наблюдал у туристов, да и у своих знакомых, когда они приезжали в Ярославль, что они искали те локации, которые изображены на купюре, фотографировались на фоне этих памятников. То есть изображения на купюре привлекали людей в наш город", - рассказал Соловьев РИА Новости.
По его мнению, жители Ярославля сожалеют о том, что город исчезнет с купюры, и сам он считает это "не совсем правильным". Собеседник отметил, что частое изменение внешнего вида денег в стране влечет массу проблем, в частности, у пожилых людей - их доверчивостью могут воспользоваться мошенники.
"Все-таки надо еще хорошо подумать над этим решением, не стоит торопиться. Хороший консерватизм в плане дизайна денежных купюр в стране только приветствуется", - подчеркнул глава ОП.
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