https://ria.ru/20210323/banknoty-1602517541.html

ЦБ хочет взимать с банков плату за возврат ему годных купюр

ЦБ хочет взимать с банков плату за возврат ему годных купюр

Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:15

2021-03-23T17:15

2021-03-23T17:27

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение, говорится в материалах регулятора."В целях снижения нерационального оборота годных банкнот в 2021–2025 годах Банк России рассмотрит вопрос о целесообразности введения платности в случае возврата в Банк России годных банкнот кредитными организациями, принимающими участие в кассовом обслуживании клиентов с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России", - пишет регулятор. При этом вопрос о введении платности за сдачу ветхих банкнот ставиться не будет.ЦБ пояснил, что кредитные организации, у которых образуются излишки годных банкнот, предпочитают сдавать их обратно регулятору вместо того, чтобы напрямую передавать тем кредитным организациям, которые испытывают потребность в подкреплении наличными деньгами."Принятие соответствующего решения может позволить создать экономические стимулы для более активной самостоятельной обработки кредитными организациями наличных денег. Это даст возможность сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение", - заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602470853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика