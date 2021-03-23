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https://ria.ru/20210323/banknoty-1602517541.html
ЦБ хочет взимать с банков плату за возврат ему годных купюр
ЦБ хочет взимать с банков плату за возврат ему годных купюр
Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:15
2021-03-23T17:27
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение, говорится в материалах регулятора."В целях снижения нерационального оборота годных банкнот в 2021–2025 годах Банк России рассмотрит вопрос о целесообразности введения платности в случае возврата в Банк России годных банкнот кредитными организациями, принимающими участие в кассовом обслуживании клиентов с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России", - пишет регулятор. При этом вопрос о введении платности за сдачу ветхих банкнот ставиться не будет.ЦБ пояснил, что кредитные организации, у которых образуются излишки годных банкнот, предпочитают сдавать их обратно регулятору вместо того, чтобы напрямую передавать тем кредитным организациям, которые испытывают потребность в подкреплении наличными деньгами."Принятие соответствующего решения может позволить создать экономические стимулы для более активной самостоятельной обработки кредитными организациями наличных денег. Это даст возможность сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение", - заключили в ЦБ.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ хочет взимать с банков плату за возврат ему годных купюр

17:15 23.03.2021 (обновлено: 17:27 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда РФ в Чите
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банк России подумает над возможностью взимать с банков плату в случае, если они сдают ему годные банкноты, это может помочь сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение, говорится в материалах регулятора.
"В целях снижения нерационального оборота годных банкнот в 2021–2025 годах Банк России рассмотрит вопрос о целесообразности введения платности в случае возврата в Банк России годных банкнот кредитными организациями, принимающими участие в кассовом обслуживании клиентов с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России", - пишет регулятор. При этом вопрос о введении платности за сдачу ветхих банкнот ставиться не будет.
ЦБ пояснил, что кредитные организации, у которых образуются излишки годных банкнот, предпочитают сдавать их обратно регулятору вместо того, чтобы напрямую передавать тем кредитным организациям, которые испытывают потребность в подкреплении наличными деньгами.
"Принятие соответствующего решения может позволить создать экономические стимулы для более активной самостоятельной обработки кредитными организациями наличных денег. Это даст возможность сократить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение", - заключили в ЦБ.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 13:46
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