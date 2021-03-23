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МСП Банк нарастил на 60% объем участия в выпуске облигаций субъектов МСП
МСП Банк нарастил на 60% объем участия в выпуске облигаций субъектов МСП
Объем участия МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размещении облигаций субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году увеличился на 60% и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:04
2021-03-23T15:04
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Объем участия МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размещении облигаций субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году увеличился на 60% и достиг 1,3 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.По данным презентации, подготовленной МСП Банком к вебинару, суммарный объем выпусков облигаций МСП, размещению которых помог МСП Банк, составил за два года свыше 6,6 миллиарда рублей, объем участия в них банка — более 2,3 миллиарда рублей. В текущем году банк уже принял участие в размещении одного облигационного выпуска на 500 миллионов рублей, вложив в него 200 миллионов рублей.По данным банка, среди эмитентов облигаций - компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодарского края, Пензенской и Ростовской областей. При этом растет диверсификация по отраслям: производство, агропромышленный сектор, сфера услуг, девелопмент, высокотехнологичные и инновационные компании. Также банк поддержал своим участием эмитента "зеленых облигаций", выпускаемых для экологических проектов. "Облигации являются не самым простым инструментом привлечения финансирования и пока еще не самым распространенным. Но, я думаю, все больше и больше предпринимателей будут участвовать в таких выпусках, захотят брать деньги на фондовом рынке", - уверен Семенов.По его словам, преимущества для субъектов МСП при выходе на фондовый рынок очевидны: это возможность беззалогового финансирования, диверсификация источников финансирования, гибкость целей привлечения средств (возможность маневра в их освоении), а также управление ликвидностью (возможность выкупа облигаций по оферте). Кроме того, в результате выпуска облигаций формируется публичная история эмитента, его имя, о нем узнают институциональные инвесторы, что открывает ему путь к широкому спектру рыночных инструментов.Также Семенов рассказал, как якорные инвестиции МСП Банка помогают эмитенту снизить стоимость заимствований и улучшить другие условия размещения облигаций.Интерес розничных инвесторовВ свою очередь, замначальника управления рынка инноваций и инвестиций Московской биржи Дмитрий Таскин отметил, что именно облигации на сегодняшний день являются наиболее востребованным биржевым инструментом привлечения инвестиций для компаний сектора МСП. Он также указал на тенденцию к увеличению доли публичного долга по сравнению с банковским кредитованием."Мы отмечаем устойчивую тенденцию к росту объемов торгов как на первичном, так и на вторичном рынках. Это позволяет сделать вывод, что компании МСП все чаще используют биржевые инструменты для привлечения финансирования. Тем более, что процедуры выхода на рынок существенно упростились", - говорит представитель биржи.По словам Таскина, важным фактором, стимулирующим эмитентов к выходу на рынок, является бурный рост спроса со стороны розничных инвесторов. Так, число брокерских счетов физических лиц на Мосбирже недавно достигло 10 миллионов, увеличившись за прошлый год на рекордные 5 миллионов.При этом большим спросом у физических лиц пользуются высокодоходные облигации небольших компаний, главным образом — субъектов МСП. На сегодня в Секторе Роста Мосбиржи обращаются 67 ценных бумаг, из которых 40 - облигаций эмитентов МСП, уточнил Таскин.
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мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк нарастил на 60% объем участия в выпуске облигаций субъектов МСП

15:04 23.03.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Объем участия МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размещении облигаций субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году увеличился на 60% и достиг 1,3 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.
"Мы занимаемся поддержкой облигаций субъектов МСП уже два года и с тех пор помогли разместить около 20 выпусков, в которых мы поучаствовали в качестве якорного инвестора", - рассказал Семенов в ходе ‌‌открытого‌ ‌вебинара‌ ЦБ РФ "Как‌ ‌малый‌ ‌и‌ ‌средний бизнес‌ ‌может‌ ‌привлечь‌ ‌финансирование‌ ‌с‌ ‌помощью инструментов‌ ‌фондового‌ ‌рынка".
По данным презентации, подготовленной МСП Банком к вебинару, суммарный объем выпусков облигаций МСП, размещению которых помог МСП Банк, составил за два года свыше 6,6 миллиарда рублей, объем участия в них банка — более 2,3 миллиарда рублей. В текущем году банк уже принял участие в размещении одного облигационного выпуска на 500 миллионов рублей, вложив в него 200 миллионов рублей.
По данным банка, среди эмитентов облигаций - компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодарского края, Пензенской и Ростовской областей. При этом растет диверсификация по отраслям: производство, агропромышленный сектор, сфера услуг, девелопмент, высокотехнологичные и инновационные компании. Также банк поддержал своим участием эмитента "зеленых облигаций", выпускаемых для экологических проектов.
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"Облигации являются не самым простым инструментом привлечения финансирования и пока еще не самым распространенным. Но, я думаю, все больше и больше предпринимателей будут участвовать в таких выпусках, захотят брать деньги на фондовом рынке", - уверен Семенов.
По его словам, преимущества для субъектов МСП при выходе на фондовый рынок очевидны: это возможность беззалогового финансирования, диверсификация источников финансирования, гибкость целей привлечения средств (возможность маневра в их освоении), а также управление ликвидностью (возможность выкупа облигаций по оферте). Кроме того, в результате выпуска облигаций формируется публичная история эмитента, его имя, о нем узнают институциональные инвесторы, что открывает ему путь к широкому спектру рыночных инструментов.
Также Семенов рассказал, как якорные инвестиции МСП Банка помогают эмитенту снизить стоимость заимствований и улучшить другие условия размещения облигаций.
"Участвуя в сделке, мы вкладываем собственные средства, позволяя тем самым увеличить объем размещения на сумму нашего участия. Также наше участие сокращает сроки размещения: как правило, если МСП Банк объявляет о готовности купить бумаги, то потом остальная часть выпуска быстро размещается среди рыночных инвесторов. Также спрос со стороны МСП Банка позволяет немного снизить цену размещения", - пояснил представитель банка.

Интерес розничных инвесторов

В свою очередь, замначальника управления рынка инноваций и инвестиций Московской биржи Дмитрий Таскин отметил, что именно облигации на сегодняшний день являются наиболее востребованным биржевым инструментом привлечения инвестиций для компаний сектора МСП. Он также указал на тенденцию к увеличению доли публичного долга по сравнению с банковским кредитованием.
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"Мы отмечаем устойчивую тенденцию к росту объемов торгов как на первичном, так и на вторичном рынках. Это позволяет сделать вывод, что компании МСП все чаще используют биржевые инструменты для привлечения финансирования. Тем более, что процедуры выхода на рынок существенно упростились", - говорит представитель биржи.
По словам Таскина, важным фактором, стимулирующим эмитентов к выходу на рынок, является бурный рост спроса со стороны розничных инвесторов. Так, число брокерских счетов физических лиц на Мосбирже недавно достигло 10 миллионов, увеличившись за прошлый год на рекордные 5 миллионов.
При этом большим спросом у физических лиц пользуются высокодоходные облигации небольших компаний, главным образом — субъектов МСП. На сегодня в Секторе Роста Мосбиржи обращаются 67 ценных бумаг, из которых 40 - облигаций эмитентов МСП, уточнил Таскин.
"Сейчас и конъюнктура рынка, и те инструменты поддержки, которые предоставляются эмитентам в рамках реализации профильного нацпроекта, все это в совокупности делает заимствования на фондовом рынке как никогда доступными для эмитентов. И мы призываем представителей МСП более внимательно рассмотреть эти возможности", - заключил представитель биржи.
 
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