https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html

Суд заочно арестовал подельников братьев Ананьевых по делу о растрате

Суд заочно арестовал подельников братьев Ананьевых по делу о растрате

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о растрате более 87 миллиардов рублей "Промсвязьбанка", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:04

2021-03-23T14:04

2021-03-23T14:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

промсвязьбанк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151163/42/1511634214_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_7293e697bff937ad86781240682b8491.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о растрате более 87 миллиардов рублей "Промсвязьбанка", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Им вменяют "растрату, то есть хищение чужого имущества, совершенную лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности, соответственно, председателя правления и председателя совета директоров "Промсвязьбанка", опасаясь утратить контроль над кредитной организацией из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу, чтобы похищать у своего банка деньги.Так, 14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов якобы в качестве оплаты за ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых находилась под контролем братьев Ананьевых.Кроме того, после перечисления на счета иностранной компании денег Плиев для создания видимости законности операций подготовил фиктивные документы договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного.Пидлужный был специально привлечен для вывода из финансового оборота РФ денежных средств в особо крупном размере, считает следствие.Отмечается, что остальные фигуранты уголовного дела Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока "Операционный"), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, состоящего из более 80 томов.Братья Ананьевы находятся в международном розыске.

https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html

https://ria.ru/20200723/1574821001.html

https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578463755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), промсвязьбанк, происшествия