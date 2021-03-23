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Спасатели начали поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели начали поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе
Спасатели начали поиски двоих альпинистов, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:16
2021-03-23T20:16
эльбрус
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происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски двоих альпинистов, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.На поиски спортсменов выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что с альпинистами налажена связь, предварительно, это жители Москвы.
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Спасатели начали поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе

20:16 23.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски двоих альпинистов, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 19.20 мск во вторник поступило сообщение, что два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров", - говорится в сообщении.

На поиски спортсменов выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Отмечается, что с альпинистами налажена связь, предварительно, это жители Москвы.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе альпиниста
 
ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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