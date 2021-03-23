https://ria.ru/20210323/alpinisty-1602548056.html

Спасатели начали поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе

Спасатели начали поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе

Спасатели начали поиски двоих альпинистов, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:16

2021-03-23T20:16

2021-03-23T20:16

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели начали поиски двоих альпинистов, которые вечером во вторник заблудились на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.На поиски спортсменов выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Отмечается, что с альпинистами налажена связь, предварительно, это жители Москвы.

https://ria.ru/20210322/alpinist-1602308884.html

эльбрус

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия