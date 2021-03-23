Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане
18:41 23.03.2021 (обновлено: 19:05 23.03.2021)
ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, начав свою работу в 2019 году, механизм "тройки" сыграл ощутимую положительную роль и на прошлой неделе еще раз доказал свою значимость и востребованность, а "также способность придать дополнительную динамику процессу мирного урегулирования".
"По итогам переговоров было согласовано заявление расширенной "тройки", которое расставило необходимые акценты и призвало стороны к взаимной гибкости. Рассчитываем, что московские наработки будут задействованы афганцами при обсуждении субстантивных вопросов, находящихся на повестке дня, в целях достижения долгожданного прогресса на межафганских переговорах", - сказал Небензя.
Он добавил, что РФ выступает за сопряжение усилий расширенной "тройки" с работой московского формата консультаций, "который, наряду с самим Афганистаном, объединяет всех без исключения соседей Исламской Республики Афганистан, а также США".
В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
18 февраля, 18:38НАТО назвала условия для вывода войск из Афганистана
Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.