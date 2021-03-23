https://ria.ru/20210323/afganistan-1602535003.html

Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане

Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане

Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:41

2021-03-23T18:41

2021-03-23T19:05

василий небензя

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талибан

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в мире

москва

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что 18 марта в Москве состоялось очередное заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, США и Пакистан).По его словам, начав свою работу в 2019 году, механизм "тройки" сыграл ощутимую положительную роль и на прошлой неделе еще раз доказал свою значимость и востребованность, а "также способность придать дополнительную динамику процессу мирного урегулирования".Он добавил, что РФ выступает за сопряжение усилий расширенной "тройки" с работой московского формата консультаций, "который, наряду с самим Афганистаном, объединяет всех без исключения соседей Исламской Республики Афганистан, а также США".В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210321/ssha-1602167818.html

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601605173.html

https://ria.ru/20210218/nato-1598074138.html

доха

сша

москва

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василий небензя, совет безопасности оон, доха, талибан, сша, в мире, москва