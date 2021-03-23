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https://ria.ru/20210323/afganistan-1602535003.html
Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане
Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане
Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:41
2021-03-23T19:05
василий небензя
совет безопасности оон
доха
талибан
сша
в мире
москва
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ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что 18 марта в Москве состоялось очередное заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, США и Пакистан).По его словам, начав свою работу в 2019 году, механизм "тройки" сыграл ощутимую положительную роль и на прошлой неделе еще раз доказал свою значимость и востребованность, а "также способность придать дополнительную динамику процессу мирного урегулирования".Он добавил, что РФ выступает за сопряжение усилий расширенной "тройки" с работой московского формата консультаций, "который, наряду с самим Афганистаном, объединяет всех без исключения соседей Исламской Республики Афганистан, а также США".В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210321/ssha-1602167818.html
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василий небензя, совет безопасности оон, доха, талибан, сша, в мире, москва

Небензя прокомментировал итоги встречи по ситуации в Афганистане

18:41 23.03.2021 (обновлено: 19:05 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что афганские стороны используют наработки встречи расширенной "тройки" в Москве для достижения прогресса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он напомнил, что 18 марта в Москве состоялось очередное заседание расширенной "тройки" (Россия, Китай, США и Пакистан).
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США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
По его словам, начав свою работу в 2019 году, механизм "тройки" сыграл ощутимую положительную роль и на прошлой неделе еще раз доказал свою значимость и востребованность, а "также способность придать дополнительную динамику процессу мирного урегулирования".

"По итогам переговоров было согласовано заявление расширенной "тройки", которое расставило необходимые акценты и призвало стороны к взаимной гибкости. Рассчитываем, что московские наработки будут задействованы афганцами при обсуждении субстантивных вопросов, находящихся на повестке дня, в целях достижения долгожданного прогресса на межафганских переговорах", - сказал Небензя.

Он добавил, что РФ выступает за сопряжение усилий расширенной "тройки" с работой московского формата консультаций, "который, наряду с самим Афганистаном, объединяет всех без исключения соседей Исламской Республики Афганистан, а также США".
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В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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Перед этим, в конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
 
Василий НебензяСовет Безопасности ООНДохаТалибанСШАВ миреМосква
 
 
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