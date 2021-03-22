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https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602344555.html
Гинцбург рассказал, с какого возраста можно прививать детей от COVID-19
Гинцбург рассказал, с какого возраста можно прививать детей от COVID-19
Глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что прививать детей вакциной "Спутник V" можно будет с четырехлетнего возраста. Об этом он... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:21
2021-03-22T17:20
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что прививать детей вакциной "Спутник V" можно будет с четырехлетнего возраста. Об этом он рассказал на совещании у президента по вопросам вакцинации против COVID-19.Гинцбург пояснил, что точный возраст пока определяют, а всего будет несколько возрастных групп. Начинать, по его словам, надо с подростков от 12-13 до 17 лет, специалисты центра сейчас работают над этим вместе с педиатрами.Следующая группа будет в возрасте от восьми лет, продолжил глава центра."Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, три-четыре года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу", — сказал он.Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи запатентовал интраназальную форму "Спутника V" и сейчас начинаются клинические испытания.Вопрос о вакцинации детей должен быть решен уже в этом году, отметил Гинцбург."Я думаю, что это в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы. Все для этого будет сделано", — добавил он.Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Минздрав зарегистрировал ее в августе — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением почти полтора миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество

Гинцбург рассказал, с какого возраста можно прививать детей от COVID-19

16:21 22.03.2021 (обновлено: 17:20 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что прививать детей вакциной "Спутник V" можно будет с четырехлетнего возраста. Об этом он рассказал на совещании у президента по вопросам вакцинации против COVID-19.
Гинцбург пояснил, что точный возраст пока определяют, а всего будет несколько возрастных групп. Начинать, по его словам, надо с подростков от 12-13 до 17 лет, специалисты центра сейчас работают над этим вместе с педиатрами.
Следующая группа будет в возрасте от восьми лет, продолжил глава центра.
"Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, три-четыре года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу", — сказал он.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 17:05Распространение коронавируса
Разработчик рассказал о возможности быстро обновить вакцину "Спутник V"
Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи запатентовал интраназальную форму "Спутника V" и сейчас начинаются клинические испытания.
"Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста", — добавил он, подчеркнув, что, по последним данным, такая форма препарата совершенно лишена каких-либо побочных эффектов.
Вопрос о вакцинации детей должен быть решен уже в этом году, отметил Гинцбург.
"Я думаю, что это в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы. Все для этого будет сделано", — добавил он.
Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Минздрав зарегистрировал ее в августе — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в научном журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением почти полтора миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - Общество
 
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