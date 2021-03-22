https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602338418.html

В Минпромторге рассказали о планах по производству вакцины "Спутник V"

В Минпромторге рассказали о планах по производству вакцины "Спутник V"

Россия в марте может произвести 12,5 миллиона комплектов отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, в апреле - 17 миллионов, а по итогам полугодия может РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:51

2021-03-22T15:51

2021-03-22T16:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия в марте может произвести 12,5 миллиона комплектов отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, в апреле - 17 миллионов, а по итогам полугодия может быть выпущено более 80 миллионов двухкомпонентных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."На сегодняшний день обеспечен посуточный график передачи промаркированных препаратов на контроль через Институт Гамалеи и лаборатории Росздравнадзора. Это нам позволяет максимально оперативно вводить новые серии в гражданский оборот", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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