В Минпромторге рассказали о планах по производству вакцины "Спутник V"
15:51 22.03.2021 (обновлено: 16:09 22.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия в марте может произвести 12,5 миллиона комплектов отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, в апреле - 17 миллионов, а по итогам полугодия может быть выпущено более 80 миллионов двухкомпонентных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"На сегодняшний день обеспечен посуточный график передачи промаркированных препаратов на контроль через Институт Гамалеи и лаборатории Росздравнадзора. Это нам позволяет максимально оперативно вводить новые серии в гражданский оборот", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
"По плану в марте должно быть произведено 12,5 миллионов комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 миллионов, и далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 миллионов двухкомпонентных доз", - добавил министр.
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