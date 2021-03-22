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Путин собирается вакцинироваться от коронавируса 23 марта
Путин собирается вакцинироваться от коронавируса 23 марта
Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса сообщил, что собирается поставить такую прививку. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:35
2021-03-22T18:40
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса сообщил, что собирается поставить такую прививку.Как уточнил президент, он "намерен сделать это завтра", 23 марта.Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не собирается распространять видеокадры вакцинации Путина.Он также добавил, что глава государства в день прививки будет работать и не планирует брать отгул.Какой именно препарат выбрал Путин, пока неизвестно, по словам Пескова, это будет одна из трех отечественных разработок.Сегодня в России зарегистрированы вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин собирается вакцинироваться от коронавируса 23 марта

18:35 22.03.2021 (обновлено: 18:40 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедики в кабинете вакцинации от COVID-19
Медики в кабинете вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса сообщил, что собирается поставить такую прививку.
Как уточнил президент, он "намерен сделать это завтра", 23 марта.
Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не собирается распространять видеокадры вакцинации Путина.
Он также добавил, что глава государства в день прививки будет работать и не планирует брать отгул.
Какой именно препарат выбрал Путин, пока неизвестно, по словам Пескова, это будет одна из трех отечественных разработок.
Сегодня в России зарегистрированы вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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