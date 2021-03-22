https://ria.ru/20210322/putin-vaccine-1602373279.html

Путин собирается вакцинироваться от коронавируса 23 марта

Путин собирается вакцинироваться от коронавируса 23 марта

Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса сообщил, что собирается поставить такую прививку. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:35

2021-03-22T18:35

2021-03-22T18:40

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса сообщил, что собирается поставить такую прививку.Как уточнил президент, он "намерен сделать это завтра", 23 марта.Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не собирается распространять видеокадры вакцинации Путина.Он также добавил, что глава государства в день прививки будет работать и не планирует брать отгул.Какой именно препарат выбрал Путин, пока неизвестно, по словам Пескова, это будет одна из трех отечественных разработок.Сегодня в России зарегистрированы вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество