Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/nyanya-1602403364.html
Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России
Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России
Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:24
2021-03-22T22:24
россия
гюльчехра бобокулова
москва
узбекистан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148210/46/1482104667_0:187:3592:2208_1920x0_80_0_0_8bbdd6a798bb510bdf577d2cb8f11c1f.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В январе 2017 года Бобокулова, осужденная за убийство ребенка в Москве, была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением на территории РФ.В феврале 2016 года Бобокулова, уроженка Узбекистана, работавшая в Москве няней, убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить, подожгла квартиру и ушла на улицу. По рассказам очевидцев, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали у входа в метро.Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве. Ее переводчик сообщила, что Бобокулова признала вину в убийстве.
https://ria.ru/20210217/nyanya-1597776718.html
https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148210/46/1482104667_199:0:3392:2395_1920x0_80_0_0_263d5517e87859ba2a8806942cc3dc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гюльчехра бобокулова, москва, узбекистан, происшествия

Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России

22:24 22.03.2021
 
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев Гюльчехра Бобокулова в Хорошевском суде после оглашения приговора о принудительном психиатрическом лечении
Гюльчехра Бобокулова в Хорошевском суде после оглашения приговора о принудительном психиатрическом лечении - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

"Министерством внутренних дел РФ в отношении указанного лица в 2017 году на основании части четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Ребенок - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 06:37
В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок
В январе 2017 года Бобокулова, осужденная за убийство ребенка в Москве, была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением на территории РФ.
В феврале 2016 года Бобокулова, уроженка Узбекистана, работавшая в Москве няней, убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить, подожгла квартиру и ушла на улицу. По рассказам очевидцев, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали у входа в метро.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 16:59
В Дагестане убившую ребенка няню приговорили к восьми годам колонии
Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве. Ее переводчик сообщила, что Бобокулова признала вину в убийстве.
 
РоссияГюльчехра БобокуловаМоскваУзбекистанПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния