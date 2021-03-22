https://ria.ru/20210322/nyanya-1602403364.html

Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России

Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:24

2021-03-22T22:24

2021-03-22T22:24

россия

гюльчехра бобокулова

москва

узбекистан

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В январе 2017 года Бобокулова, осужденная за убийство ребенка в Москве, была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением на территории РФ.В феврале 2016 года Бобокулова, уроженка Узбекистана, работавшая в Москве няней, убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить, подожгла квартиру и ушла на улицу. По рассказам очевидцев, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали у входа в метро.Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве. Ее переводчик сообщила, что Бобокулова признала вину в убийстве.

https://ria.ru/20210217/nyanya-1597776718.html

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

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россия, гюльчехра бобокулова, москва, узбекистан, происшествия