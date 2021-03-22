Осужденную за убийство ребенка няню вышлют из России
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев Гюльчехра Бобокулова в Хорошевском суде после оглашения приговора о принудительном психиатрическом лечении
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"Министерством внутренних дел РФ в отношении указанного лица в 2017 году на основании части четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
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В январе 2017 года Бобокулова, осужденная за убийство ребенка в Москве, была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением на территории РФ.
В феврале 2016 года Бобокулова, уроженка Узбекистана, работавшая в Москве няней, убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить, подожгла квартиру и ушла на улицу. По рассказам очевидцев, женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали у входа в метро.
Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ложном сообщении о взрыве. Ее переводчик сообщила, что Бобокулова признала вину в убийстве.