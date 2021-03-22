https://ria.ru/20210322/nakazanie-1602281264.html
Подростков, задержанных на аниме-вечеринке в Петербурге, отпустили
Подростков, задержанных на аниме-вечеринке в Петербурге, отпустили
Около 10 подростков-поклонников жанра аниме, которых доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, были переданы родителям РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:44
2021-03-22T11:44
2021-03-22T12:00
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме, которых доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, были переданы родителям без составления протоколов о правонарушении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В воскресенье порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, были доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html
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