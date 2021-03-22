Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/nakazanie-1602281264.html
Подростков, задержанных на аниме-вечеринке в Петербурге, отпустили
Подростков, задержанных на аниме-вечеринке в Петербурге, отпустили
Около 10 подростков-поклонников жанра аниме, которых доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, были переданы родителям РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:44
2021-03-22T12:00
россия
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме, которых доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, были переданы родителям без составления протоколов о правонарушении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В воскресенье порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, были доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dc7ba29d616d83aba897018acea5db07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкт-петербург, происшествия

Подростков, задержанных на аниме-вечеринке в Петербурге, отпустили

11:44 22.03.2021 (обновлено: 12:00 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме, которых доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, были переданы родителям без составления протоколов о правонарушении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подростков передали родителям без составления протоколов о правонарушении", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что с ними была проведена профилактическая беседа.
В воскресенье порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, были доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
Прайд-парад в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:00
Зомбисексуалы победили: Россия под ударом, какого раньше не было
 
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
12:31Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
12:31Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:30AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Лента новостейМолния