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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349213.html
В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19
В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19
Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:36
2021-03-22T17:00
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", - сказал Максютов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19

16:36 22.03.2021 (обновлено: 17:00 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", - сказал Максютов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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