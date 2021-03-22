https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349213.html
В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19
В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19
Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:36
2021-03-22T16:36
2021-03-22T17:00
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вакцина "Эпиваккорона" защищает от коронавируса год, при необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19", - сказал Максютов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20210318/immunitet-1601810271.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество