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В офисе Зеленского заявили о пожаре из-за фейерверков на акции в субботу
В офисе Зеленского заявили о пожаре из-за фейерверков на акции в субботу
Чердак загорелся из-за запусков фейерверков во время субботней акции в Киеве у офиса президента Украины, сообщила пресс-служба офиса. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:47
2021-03-21T16:47
2021-03-21T16:47
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Чердак загорелся из-за запусков фейерверков во время субботней акции в Киеве у офиса президента Украины, сообщила пресс-служба офиса.Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в Киеве у офиса президента Украины в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов."В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках", - сообщается на сайте главы государства.В офисе напомнили, что также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения, говорится в сообщении.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости.
Чердак загорелся из-за запусков фейерверков во время субботней акции в Киеве
у офиса президента Украины
, сообщила пресс-служба офиса.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в Киеве у офиса президента Украины в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов.
"В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках", - сообщается на сайте главы государства.
В офисе напомнили, что также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения, говорится в сообщении.
"Кроме того, в результате запуска фейерверков пострадали двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Также произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом", - отметили в офисе.
Приморский районный суд Одессы
ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.
В 2015 году в Одесской области
похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.