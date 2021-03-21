https://ria.ru/20210321/ukraina-1602213030.html

В офисе Зеленского заявили о пожаре из-за фейерверков на акции в субботу

В офисе Зеленского заявили о пожаре из-за фейерверков на акции в субботу

Чердак загорелся из-за запусков фейерверков во время субботней акции в Киеве у офиса президента Украины, сообщила пресс-служба офиса. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:47

2021-03-21T16:47

2021-03-21T16:47

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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Чердак загорелся из-за запусков фейерверков во время субботней акции в Киеве у офиса президента Украины, сообщила пресс-служба офиса.Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в Киеве у офиса президента Украины в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов."В митинге приняли участие до тысячи человек. Во время мероприятия наиболее радикальные его участники применили файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки, аэрозольную краску для граффити в баллончиках", - сообщается на сайте главы государства.В офисе напомнили, что также участники акции разбили стекло во входной двери одного из подъездов и окно на первом этаже здания. Фасад первого этажа обрисован краской, что причинило значительный ущерб внешнему виду сооружения, говорится в сообщении.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210321/kiev-1602165204.html

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