https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

ЧП на шахтах в России в 2019-2021 годах

ЧП на шахтах в России в 2019-2021 годах

утром на шахте Яковлевский горно-обогатительный комбината в Белгородской области произошло задымление комбайна. В результате 300 сотрудников шахты были выведены РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:24

2021-03-21T14:24

2021-03-21T14:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

происшествия

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202121 марта утром на шахте Яковлевский горно-обогатительный комбината в Белгородской области произошло задымление комбайна. В результате 300 сотрудников шахты были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Для ликвидации ЧП привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники.17 марта в забое шахты в Кемеровской области зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными.7 марта на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области при подготовке земляных работ для строительства станции обвалился грунт. Под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора, который погиб.В ночь на 14 февраля в Кузбассе в конвейерном штреке шахты "Юбилейная" во время производства работ произошло обрушение. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. Работа шахты была приостановлена.22 января в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность. В результате ЧП погибли три человека.17 января на шахте в Тоджинском районе Тувы произошло обрушение выработки. В момент ЧП на участке обрушения находились три работника предприятия "Лусин", двое из них вышли самостоятельно. Один рабочий погиб.5 января на Чукотке при ведении горных работ в шахте, расположенной в 430 километрах от городского округа Эгвекинот Иультинского района, произошло обрушение кровли шахты. В результате погиб работник ООО "Артель старателей "Шахтер" погиб.202022 ноября в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб рабочий, который вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.1 ноября в Коми в нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" при производстве буровых работ из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность. Ухтинский городской суд признал погибшими двух горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар. В январе 2021 года тела погибших горняков были обнаружены.29 сентября на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми при обрушении галереи погибли два человека - монтажник и электросварщик.14 сентября на шахте "Чертинская-Коксовая" В Кузбассе произошло обрушение кровли штрека, в результате чего один горняк погиб, связь с другим была потеряна. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте были остановлены. Вечером второй горняк был обнаружен мертвым.15 августа на шахте "Воргашорская" в Коми при обрушении надземной галереи (переход между помещениями) погибли четыре человека. Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.19 мая на шахте в Североуральске Свердловской области при горном ударе пострадали двое рабочих – проходчики 29 и 34 лет.30 апреля в шахте №13 поселка Калья Свердловской области произошел обвал горной породы, на горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.6 марта в шахте "Воркутинская" в Коми произошел выброс метана. Погибли два человека. Всего в шахте находилось 106 горняков, все остававшиеся в шахте были выведены на поверхность.201924 ноября в уклонном блоке нефтешахты "Яреганефть" в Коми произошел пожар. К утру 25 ноября возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли два человека.22 октября на руднике "Таймырский" Заполярного филиала (ЗФ, Красноярский край) "Норникеля" на горизонте минус 1345 метров были найдены трое работников без признаков жизни. Расследование показало, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ – нахождение работников в недействующей непроветриваемой тупиковой горной выработке, где содержание кислорода в атмосфере составило менее 20%.10 октября на шахте "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник" в Хакасии на глубине 170 метров при разработке произошло частичное обрушение породы. В забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения, который был доставлен в больницу.25 сентября на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области на горизонте 1175 метров при очистке скважин произошло обрушение породы. Погиб 39-летний проходчик.6 сентября утром на шахте "Комсомольская". При производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух рабочих придавило вагонеткой. Впоследствии один из шахтеров скончался.3 сентября на "Шахте Сибирская" в Кузбассе погиб 41-летний горнорабочий. Проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном, неожиданно его затянуло в механизм.30 августа в шахте рудника "Урупский" в Карачаево-Черкесии на глубине около 600 метров обрушилась горная порода. Пострадал один человек. 21 августа на Урале на шахте "Ново-Кальинская" АО СУБР, входящего в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. В результате ЧП был заблокирован работник 1970 года рождения, он погиб. 11 августа на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Один рабочий погиб под завалами. 10 августа в руднике "Удачный" в Якутии вечером на горизонте минус 465 метров во время ремонтных работ погрузочно-доставочной машины 41-летний электрослесарь, получив удар одной из транспортных лент, упал с самосвала. В результате падения с высоты двух-четырех метров мужчина получил множественные переломы костей таза, и впоследствии скончался в больнице. 17 июля на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода в вентиляционном штреке. В момент ЧП в шахте находились 66 человек. Один горняк погиб. 15 июня на шахте им. С.Д. Тихова в Кузбассе проходчик погиб при перемонтировании бурового станка. Главной причиной смерти горняка стал обрыв ключа в конвейерном штреке от перетяжки буровых штанг. 4 июня около 12.00 (8.00 мск) в лаве шахты "Распадская" в Кузбассе на глубине 320 метров обрушилось три квадратных метра кровли. В результате смертельные травмы получил горнорабочий очистного забоя. 2 мая на одном из горнодобывающих предприятий в Окинском районе Бурятии двое рабочих погибли при падении в восходящий канал в шахте. Погибли двое проходчиков в возрасте 30 и 35 лет. 12 февраля на шахте "Талдинское-Кыргайское" в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло обрушение горной массы. В этот момент на аварийном участке находились три человека: один подземный рабочий погиб, второй получил травму ноги, еще один рабочий не пострадал. 8 февраля на шахте им. С.Д. Тихова в Кемеровской области произошел выброс угля с повышенным газовыделением. На момент происшествия в шахте находились 149 человек, 145 рабочих вышли на поверхность, четыре горянка были заблокированы. Трое из них были освобождены из-под завала, один рабочий погиб.25 января в Забайкалье в одном из штреков шахты АО "Новоширокинский рудник" двое рабочих шахты погибли от отравления угарным газом.16 января на руднике СКРУ-1 ПАО "Уралкалий" при проведении работ по монтажу труб в шахте скончался 29-летний электрогазосварщик подрядной организации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки, происшествия