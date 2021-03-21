https://ria.ru/20210321/pogoda-1602178844.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой снег, слабые метели, порывистый ветер, низкое атмосферное давление и температура около нуля ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:41
2021-03-21T09:41
2021-03-21T09:41
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Небольшой снег, слабые метели, порывистый ветер, низкое атмосферное давление и температура около нуля ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому небо начнет постепенно хмуриться, с 15 часов временами небольшой снег выпадет - несколько миллиметров осадков. Закружат слабые метели с кратковременным ухудшением видимости до 3,5 километров. Ветер юго-западный, плотный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воздуха в Москве около нуля, в Подмосковье минус 3 - плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20210320/pogoda-1602089724.html
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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество