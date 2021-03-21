https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602186923.html
В Москве выявили 1511 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1511 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1511, Санкт-Петербурге - 881, Подмосковье - 648, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:08
2021-03-21T11:08
2021-03-21T11:08
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1511, Санкт-Петербурге - 881, Подмосковье - 648, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1511, 2. Санкт-Петербург - 881, 3. Московская область - 648", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 3, Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе - 1.
https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601778988.html
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)