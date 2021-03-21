https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602186618.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Туве, наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:06

2021-03-21T11:06

2021-03-21T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Туве, наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0%, 2. Магаданская область 0,04%, 3. Сахалинская область 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, магаданская область, республика тыва