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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Туве, наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:06
2021-03-21T11:06
2021-03-21T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Туве, наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0%, 2. Магаданская область 0,04%, 3. Сахалинская область 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, магаданская область, республика тыва