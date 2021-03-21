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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602186390.html
В России за сутки 8743 пациента вылечились от COVID-19
В России за сутки 8743 пациента вылечились от COVID-19
за сутки в РФ выписаны 8 743 человека после COVID-19, за все время — 4 069 395, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:03
2021-03-21T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. за сутки в РФ выписаны 8 743 человека после COVID-19, за все время — 4 069 395, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 743 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 069 395", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 1371, Подмосковье — 571, Нижегородской области — 379.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки 8743 пациента вылечились от COVID-19

11:03 21.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. за сутки в РФ выписаны 8 743 человека после COVID-19, за все время — 4 069 395, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 743 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 069 395", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 1371, Подмосковье — 571, Нижегородской области — 379.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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