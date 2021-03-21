В пензенском отделении СР назвали задержание Белозерцева неожиданностью
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, во время следственных действий в его рабочем кабинете
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева оказалось неожиданностью, хотя в регионе накопилось много проблем, заявила руководитель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина.
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
"Само по себе задержание первого лица было неожиданностью… Его явно показательно задержали: с фото, с видео, по всем федеральным каналам (показали)", - сказала РИА Новости Очкина.
Она отметила, что в Пензенской области есть ряд социально-экономических проблем, среди которых низкие зарплаты и пенсии ниже среднего по России, проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами.
"Есть проблема с рабочими местами, проблемы с дольщиками у нас были, но они как раз более или менее решаются, по крайней мере, они не так остры, как, например, в том же Краснодарском крае… У нас относительно высокий уровень стоимости жилья, невзирая на то, что у нас, как я уже сказала, низкие зарплаты и пенсии. Как были проблемы, так они и остались, они никуда не уйдут, задержали губернатора или нет", - полагает собеседница агентства.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения.