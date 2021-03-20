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Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция
Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция
Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:15
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космос
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Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также аппарат "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".Помимо этого, запуск позволит провести испытания первой в мире сверхлегкой оптики для наноспутников, которую разработали в Самарского университете имени Королева.
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LIVE: Запуск 38 космических аппаратов с космодрома Байконур
LIVE: Запуск 38 космических аппаратов с космодрома Байконур
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видео, космос
Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция
Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также аппарат "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".
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Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция

08:15 20.03.2021 (обновлено: 08:35 20.03.2021)
 
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Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также аппарат "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".
Помимо этого, запуск позволит провести испытания первой в мире сверхлегкой оптики для наноспутников, которую разработали в Самарского университете имени Королева.
 
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