https://ria.ru/20210320/zapusk-1602023964.html

Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция

Запуск 38 космических аппаратов с "Байконура". Прямая трансляция

Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:15

2021-03-20T08:15

2021-03-20T08:35

хочу стать космонавтом

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602018398_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5f920de39be770241911cfd0c1ca6d30.jpg

Ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запускает с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран. С космодрома на орбиту также отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также аппарат "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".Помимо этого, запуск позволит провести испытания первой в мире сверхлегкой оптики для наноспутников, которую разработали в Самарского университете имени Королева.

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Запуск 38 космических аппаратов с космодрома Байконур LIVE: Запуск 38 космических аппаратов с космодрома Байконур 2021-03-20T08:15 true PT21M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, космос