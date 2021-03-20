https://ria.ru/20210320/vorobev-1601995789.html

Алексей Воробьев рассказал, как относится к своему одиночеству

Алексей Воробьев рассказал, как относится к своему одиночеству

Российский певец и актер Алексей Воробьев, который сейчас активно строит карьеру в США, в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как относится к своему... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T04:30

2021-03-20T04:30

2021-03-20T11:43

тимати (тимур юнусов)

сша

шоубиз

шоу-бизнес

алексей воробьев

знаменитости

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев, который сейчас активно строит карьеру в США, в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как относится к своему одиночеству, а также оценил новый сезон шоу "Холостяк" с Тимати (Тимур Юнусов). Воробьев был главным героем четвертого сезона этой романтической передачи на ТНТ, но в финале принял неожиданное решение. Актер не выбрал ни одну из двух оставшихся участниц, которые боролись за сердце звезды.По его словам, на проекте в принципе сложно найти свою любовь из-за непростого формата шоу.Однако Воробьев не сомневается, в том, что сезон этого шоу с рэпером и предпринимателем Тимати станет одним из самых рейтинговых в истории проекта (шоу стартовало 14 марта на ТНТ). "Он уже опытный мужчина, был дважды в серьезных отношениях, точно знает, какая женщина ему нужна. Если он встретит ее на проекте, будет действительно сказочная история", — считает актер.Отвечая на вопрос о своем одиночестве, он отметил, что не считает это чем-то "неверным".При этом актер, который обошел многих звезд Голливуда в списке самых красивых людей мира, признался, что не теряет надежды вскоре встретить "ту самую".

https://ria.ru/20210319/vorobev-1602016851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимати (тимур юнусов), сша, шоу-бизнес, алексей воробьев, знаменитости, звезды