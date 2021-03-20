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https://ria.ru/20210320/vorobev-1601995789.html
Алексей Воробьев рассказал, как относится к своему одиночеству
Алексей Воробьев рассказал, как относится к своему одиночеству
Российский певец и актер Алексей Воробьев, который сейчас активно строит карьеру в США, в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как относится к своему... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:30
2021-03-20T11:43
тимати (тимур юнусов)
сша
шоубиз
шоу-бизнес
алексей воробьев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев, который сейчас активно строит карьеру в США, в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как относится к своему одиночеству, а также оценил новый сезон шоу "Холостяк" с Тимати (Тимур Юнусов). Воробьев был главным героем четвертого сезона этой романтической передачи на ТНТ, но в финале принял неожиданное решение. Актер не выбрал ни одну из двух оставшихся участниц, которые боролись за сердце звезды.По его словам, на проекте в принципе сложно найти свою любовь из-за непростого формата шоу.Однако Воробьев не сомневается, в том, что сезон этого шоу с рэпером и предпринимателем Тимати станет одним из самых рейтинговых в истории проекта (шоу стартовало 14 марта на ТНТ). "Он уже опытный мужчина, был дважды в серьезных отношениях, точно знает, какая женщина ему нужна. Если он встретит ее на проекте, будет действительно сказочная история", — считает актер.Отвечая на вопрос о своем одиночестве, он отметил, что не считает это чем-то "неверным".При этом актер, который обошел многих звезд Голливуда в списке самых красивых людей мира, признался, что не теряет надежды вскоре встретить "ту самую".
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тимати (тимур юнусов), сша, шоу-бизнес, алексей воробьев, знаменитости, звезды

Алексей Воробьев рассказал, как относится к своему одиночеству

04:30 20.03.2021 (обновлено: 11:43 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский певец и актер Алексей Воробьев, который сейчас активно строит карьеру в США, в интервью изданию "Собеседник" рассказал, как относится к своему одиночеству, а также оценил новый сезон шоу "Холостяк" с Тимати (Тимур Юнусов).
Воробьев был главным героем четвертого сезона этой романтической передачи на ТНТ, но в финале принял неожиданное решение. Актер не выбрал ни одну из двух оставшихся участниц, которые боролись за сердце звезды.
По его словам, на проекте в принципе сложно найти свою любовь из-за непростого формата шоу.

"В жизни тебе понравился человек, и ты можешь его узнавать, встречаться с ним. На "Холостяке" самому герою может реально понравиться девушка, но возможности с ней часто видеться нет, ты должен уделить внимание каждой. Да и девушка может просто взять и уйти, если не увидела от тебя каких-либо действий в ее сторону", — объяснил Алексей.

Однако Воробьев не сомневается, в том, что сезон этого шоу с рэпером и предпринимателем Тимати станет одним из самых рейтинговых в истории проекта (шоу стартовало 14 марта на ТНТ).
"Он уже опытный мужчина, был дважды в серьезных отношениях, точно знает, какая женщина ему нужна. Если он встретит ее на проекте, будет действительно сказочная история", — считает актер.
Отвечая на вопрос о своем одиночестве, он отметил, что не считает это чем-то "неверным".
"Люди, которые могут проводить сами с собой большое количество времени, развиваться в это время и становиться лучшей версией себя — счастливые люди", — уверен Воробьев.
При этом актер, который обошел многих звезд Голливуда в списке самых красивых людей мира, признался, что не теряет надежды вскоре встретить "ту самую".
Певец Алексей Воробьев во время пресс-конференции, посвященной третьему сезону шоу Ты супер! в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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ШоубизТимати (Тимур Юнусов)СШАШоу-бизнесАлексей ВоробьевЗнаменитостизвезды
 
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