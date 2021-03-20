Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602100728.html
Ученые объяснили, почему вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19
Ученые объяснили, почему вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19
Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия". РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:45
2021-03-20T10:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428544_0:253:3001:1941_1920x0_80_0_0_32f416429dcbeecdae77403aa37bb6c4.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия".Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.Он подчеркнул, что при заражении уровень смертности и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей гораздо выше, чем возможность появления побочных эффектов после вакцины.Вместе с тем эксперт предупредил, что, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодых людей, последствия заболевания могут быть очень серьезными.Специалисты заключили, что вакцинация целесообразна даже после перенесенного заболевания.В России массовая вакцинация населения началась 18 января. Пока доступен только "Спутник V". Он требует введения двух доз с интервалом в 21 день. Иммунитет окончательно формируется через 21 день после второй прививки.
https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html
https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600428544_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_ea29aee5c7e0856479f295d91702315c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Ученые объяснили, почему вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19

10:45 20.03.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия".
Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:40
Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации
Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.
"Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Он подчеркнул, что при заражении уровень смертности и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей гораздо выше, чем возможность появления побочных эффектов после вакцины.
Вместе с тем эксперт предупредил, что, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодых людей, последствия заболевания могут быть очень серьезными.
Женщина во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
08:00Наука
Что нужно знать о вакцинации от коронавируса людям старше 60 лет
Специалисты заключили, что вакцинация целесообразна даже после перенесенного заболевания.
В России массовая вакцинация населения началась 18 января. Пока доступен только "Спутник V". Он требует введения двух доз с интервалом в 21 день. Иммунитет окончательно формируется через 21 день после второй прививки.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
13:11Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Лента новостейМолния