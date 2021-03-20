https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602100728.html

Ученые объяснили, почему вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19

Ученые объяснили, почему вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19

Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия". РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:45

2021-03-20T10:45

2021-03-20T10:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Об этом пишут "Известия".Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.Он подчеркнул, что при заражении уровень смертности и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей гораздо выше, чем возможность появления побочных эффектов после вакцины.Вместе с тем эксперт предупредил, что, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодых людей, последствия заболевания могут быть очень серьезными.Специалисты заключили, что вакцинация целесообразна даже после перенесенного заболевания.В России массовая вакцинация населения началась 18 января. Пока доступен только "Спутник V". Он требует введения двух доз с интервалом в 21 день. Иммунитет окончательно формируется через 21 день после второй прививки.

https://ria.ru/20210318/immunitet-1601779429.html

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество