https://ria.ru/20210320/ukraina-1602117560.html

Эксперт назвал "максимальные санкции" Киева борьбой со старыми политиками

Эксперт назвал "максимальные санкции" Киева борьбой со старыми политиками

Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников являются частью борьбы власти в стране со старым политическим классом, считает... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:09

2021-03-20T14:09

2021-03-20T14:09

совет национальной безопасности и обороны украины

виктор янукович

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших чиновников являются частью борьбы власти в стране со старым политическим классом, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента страны Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других экс-чиновников.Он посоветовал рассматривать решение о введении санкций в отношении Януковича и других экс-чиновников в комплексе с предыдущим решением ведомства, которым СБ Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена".Кроме того, по мнению политолога, санкциями Киев в очередной раз демонстрируют бывшим чиновникам, что на Украине их абсолютно не ждут.Политолог также считает, что бонусом такого решения является и его одобрение патриотическим электоратом. "Безусловно, для условной патриотической части электората это позитивный маркер. Но говорить о том, что сторонники (партий - ред.) "Европейской солидарности" или "Голоса" набегут под зеленые знамена, преждевременно. Но во всяком случае на (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского в этом электоральном сегменте стали смотреть с интересом", - сказал Золотарев.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

республика крым

украина

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совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, республика крым, украина, в мире