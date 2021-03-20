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Эксперт рассказала о последствиях повышения ставки ЦБ для экономики
Эксперт рассказала о последствиях повышения ставки ЦБ для экономики
Повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний на фондовом рынке могут стать РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T06:02
2021-03-20T06:02
2021-03-20T06:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний на фондовом рынке могут стать следствием повышения ключевой ставки Банка России, рассказала РИА Новости эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. "Этому способствовал ряд событий: во-первых, значительный рост инфляции. Во-вторых, по оценке Центробанка, экономика страны уже достаточно восстановилась после пандемии и ее последствий", - пояснила эксперт.Решение ЦБ, по ее словам, может повлиять на снижение темпов инфляции в России, а также вызвать дополнительный приток иностранного капитала. "Инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. А 4,5% относительно мировой практики - это высоко. В таком случае курс рубля будет укрепляться", - заявила Тарасова.Повышение ключевой ставки, по ее словам, также повлияет на фондовый рынок. "В связи с ростом ставок по депозитам увеличится и доходность облигаций. Поэтому может ожидаться снижение спроса на акции, они могут несколько упасть в цене", - полагает эксперт."Однако отмечу, что на данный момент повышение не было глобальным, поэтому говорить о серьёзных последствиях рано. Тренд уже задан, но далеко идущие прогнозы пока делать преждевременно", - сказала Тарасова.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний на фондовом рынке могут стать следствием повышения ключевой ставки Банка России
, рассказала РИА Новости эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.
"В связи с повышением ставки в ближайшее время можно ожидать подорожания кредитов, за счёт чего замедлится приток капитала в экономику внутри страны", - сказала она.
Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. "Этому способствовал ряд событий: во-первых, значительный рост инфляции. Во-вторых, по оценке Центробанка, экономика страны уже достаточно восстановилась после пандемии и ее последствий", - пояснила эксперт.
Решение ЦБ, по ее словам, может повлиять на снижение темпов инфляции в России, а также вызвать дополнительный приток иностранного капитала. "Инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. А 4,5% относительно мировой практики - это высоко. В таком случае курс рубля будет укрепляться", - заявила Тарасова.
Повышение ключевой ставки, по ее словам, также повлияет на фондовый рынок. "В связи с ростом ставок по депозитам увеличится и доходность облигаций. Поэтому может ожидаться снижение спроса на акции, они могут несколько упасть в цене", - полагает эксперт.
"Однако отмечу, что на данный момент повышение не было глобальным, поэтому говорить о серьёзных последствиях рано. Тренд уже задан, но далеко идущие прогнозы пока делать преждевременно", - сказала Тарасова.