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Война в Сирии
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
Санкции и экономическая блокада Сирии со стороны США и Евросоюза продолжают усугублять жизнь граждан в этой стране. Десять лет войны сменились на пугающую... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:43
2021-03-20T13:43
война в сирии
сирия
в мире
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ДАМАСК, 20 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Санкции и экономическая блокада Сирии со стороны США и Евросоюза продолжают усугублять жизнь граждан в этой стране. Десять лет войны сменились на пугающую реальность тяжелой экономической ситуации, вопреки которой люди надеются на улучшение жизни в ближайшее время.Корреспондент РИА Новости узнал, какова ситуация в сердце сирийской столицы на старинном восточном рынке Хамидия, где торговля не прекращалась в самые тяжелые для Дамаска времена, когда к торговым лавкам прилетали мины, а террористы то и дело пытались затеряться в толпе и привести в действие взрывчатку, установленную на нательном поясе.Топливный кризисДефицит бензина, газа и солярки не удивительны в стране, где несколько лет идет война. Пять или шесть лет назад, выезжая из Дамаска на дальние расстояния, были опасения, что топлива может не хватит, и все решалось наличием полной канистры про запас. Как правило, она так и оставалась не тронутой в багажнике, так как между большими городами всегда можно было найти хотя бы одну заправочную станцию.Сегодня в подавляющем большинстве районов Сирии война закончилась и идет процесс восстановления, однако ситуация с топливом только усугубилась. Наблюдая за многокилометровыми пробками на заправку, возникает понимание, что Сирия столкнулась с новой войной - экономической, в самых жестких ее проявлениях.Новый закон "Цезарь", принятый в Вашингтоне и вступивший в силу в июне прошлого года, осложнил поставки нефтепродуктов в Сирию. При этом Дамаск, имея достаточное количество собственных ресурсов, возможно, и не нуждался в заграничном топливе, однако бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в итоге остаются в Сирии, там, где находятся нефтяные и газовые поля. Никто не питал иллюзий, что непрошеный военный контингент будет охранять объекты от террористов.В итоге, пока сирийские граждане по 5-10 часов стоят в очереди за бензином, американские бензовозы без пробок и препятствий ежедневно вывозят сирийскую нефть в направлении Ирака.Жизнь продолжаетсяКризис с топливом безусловно осложнил жизнь обычных людей и стал одной из причин увеличения цен, в совокупности с проблемами в соседнем Ливане, которые в условиях экономической блокады напрямую влияют на ситуацию в Сирии."Жив ли Дамаск, можно определить по ситуации на рынке Хамидия. Там найдешь ответы на все экономические вопросы быстрей чем где-либо. Мы уверены, что бензин скоро появится. Не первый раз за эти десять лет возникают перебои, но государство принимает меры и вновь находит выход из положения обходя санкции наших врагов", - рассказывает сотрудник одной из рабочих заправочных станций в центре сирийской столицы.Его слова звучат убедительно и толкают на мысль получит удовольствие от прогулки по узким улочкам старого Дамаска.Здесь на рынке Хамидия за десять лет ровном счетом не изменилось ничего. Можно предположить, что весь букет восточных ароматов и магический шум, сплетенный из тысяч голосов продавцов и покупателей, остались неизменными за сотни или тысячи лет.На рынке днем нет ни одного закрытого прилавка. Каждое ответвление от центральной торговой улицы, под пробитой от минометных обстрелов крышей, разделено по ремеслам и видам товаров: ткани, одежда, кальяны, дерево, золото, пряности, мыло и миллионы других товаров.Подавляющее большинство товаров сирийского производства и многое делается вручную. Местным ремесленникам удалось сохранить производство. Боевики за годы войны уничтожили и разграбили тысячи заводов по всей стране, многие мастера оказались беженцами в других странах. Но тысячи остались и сохранили традиции национального производства и продолжают работать и развиваться в своей стране.Символ Дамаска"Хамидия - это символ Дамаска, пока рынок работает, значит, город жив. Тут мало кто закрывался во время войны принципиально. Хозяева старых лавок - потомственные продавцы, для которых работа тут, как и есть жизнь. Поэтому ни бомбы, ни болезни, ни нынешние санкции не заставят их закрыться - ведь это, другими словами, для них добровольно умереть", - объясняет пожилой столичный житель Назир.В сердце рынка расположена и главная достопримечательность Дамаска - мечеть Омейядов, двери которой открыты для всех желающих при условии, если разуться перед входом на территорию.От старинной мечети, в разные стороны расходятся кривые узкие улочки, с магазинами, уютными отелями и восточными ресторанами.После освобождения восточного пригорода столицы от боевиков количество мини-гостиниц и баров заметно увеличилось. Дело в том, что до 2018 года передовые позиции террористов находились в 500 метрах от стен старого Дамаска и большая часть минометных обстрелов приходилось на долю жителей этой части города.Остается надеятьсяРядом с историческим центром, районом Баб Тума, работает обувной магазин Азиза, кстати, выпускника одного из советских вузов."Конечно, санкции и блокада очень сильно ударили по нашей торговле. Мы продаем обувь сирийского производства, но материалы для ее производства приходится покупать за границей. На фоне роста цен на нефть мы вынуждены поднимать цены на свои товары. Но у людей зарплата в фунтах и платить больше они не в состоянии. Поэтому сегодня у меня много свободного времени, несмотря на работу в магазине. Но я, как и многие сирийцы, верю, что проблемы с экономикой, как и война, временны и скоро все нормализуется, и закрываться мы не планируем", - поделился сегодняшними реалиями Азиз.Друг торговца обувью отметил, что в первую очередь, из-за действий западных стран страдают обычные люди. Это видно хотя бы по тому, как идет торговля у Азиза. Еще несколько лет назад семья приходила и покупала ортопедическую обувь для всех своих детей. Сегодня если в магазин заходят покупатели, то они берут одну пару такой обуви исходя уже из принципа, кому из детей она больше необходима.Несколько часов, проведенных в лабиринтах Хамидии, вселяют надежду и некую уверенность, что Сирия сможет справиться с новыми экономическими и политическими вызовами, благодаря своей стойкости и помощи надежных друзей.
https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html
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сирия, в мире

"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование

13:43 20.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочий в мастерской в Старом городе Дамаска
Рабочий в мастерской в Старом городе Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 20 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Санкции и экономическая блокада Сирии со стороны США и Евросоюза продолжают усугублять жизнь граждан в этой стране. Десять лет войны сменились на пугающую реальность тяжелой экономической ситуации, вопреки которой люди надеются на улучшение жизни в ближайшее время.
Корреспондент РИА Новости узнал, какова ситуация в сердце сирийской столицы на старинном восточном рынке Хамидия, где торговля не прекращалась в самые тяжелые для Дамаска времена, когда к торговым лавкам прилетали мины, а террористы то и дело пытались затеряться в толпе и привести в действие взрывчатку, установленную на нательном поясе.
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Гражданская война в Сирии

Топливный кризис

Дефицит бензина, газа и солярки не удивительны в стране, где несколько лет идет война. Пять или шесть лет назад, выезжая из Дамаска на дальние расстояния, были опасения, что топлива может не хватит, и все решалось наличием полной канистры про запас. Как правило, она так и оставалась не тронутой в багажнике, так как между большими городами всегда можно было найти хотя бы одну заправочную станцию.
Сегодня в подавляющем большинстве районов Сирии война закончилась и идет процесс восстановления, однако ситуация с топливом только усугубилась. Наблюдая за многокилометровыми пробками на заправку, возникает понимание, что Сирия столкнулась с новой войной - экономической, в самых жестких ее проявлениях.
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В Сирии разразился бензиновый кризис
Новый закон "Цезарь", принятый в Вашингтоне и вступивший в силу в июне прошлого года, осложнил поставки нефтепродуктов в Сирию. При этом Дамаск, имея достаточное количество собственных ресурсов, возможно, и не нуждался в заграничном топливе, однако бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в итоге остаются в Сирии, там, где находятся нефтяные и газовые поля. Никто не питал иллюзий, что непрошеный военный контингент будет охранять объекты от террористов.
В итоге, пока сирийские граждане по 5-10 часов стоят в очереди за бензином, американские бензовозы без пробок и препятствий ежедневно вывозят сирийскую нефть в направлении Ирака.

Жизнь продолжается

Кризис с топливом безусловно осложнил жизнь обычных людей и стал одной из причин увеличения цен, в совокупности с проблемами в соседнем Ливане, которые в условиях экономической блокады напрямую влияют на ситуацию в Сирии.
"Жив ли Дамаск, можно определить по ситуации на рынке Хамидия. Там найдешь ответы на все экономические вопросы быстрей чем где-либо. Мы уверены, что бензин скоро появится. Не первый раз за эти десять лет возникают перебои, но государство принимает меры и вновь находит выход из положения обходя санкции наших врагов", - рассказывает сотрудник одной из рабочих заправочных станций в центре сирийской столицы.
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"Это уже другая война": что началось в Сирии
Его слова звучат убедительно и толкают на мысль получит удовольствие от прогулки по узким улочкам старого Дамаска.
Здесь на рынке Хамидия за десять лет ровном счетом не изменилось ничего. Можно предположить, что весь букет восточных ароматов и магический шум, сплетенный из тысяч голосов продавцов и покупателей, остались неизменными за сотни или тысячи лет.
На рынке днем нет ни одного закрытого прилавка. Каждое ответвление от центральной торговой улицы, под пробитой от минометных обстрелов крышей, разделено по ремеслам и видам товаров: ткани, одежда, кальяны, дерево, золото, пряности, мыло и миллионы других товаров.
Подавляющее большинство товаров сирийского производства и многое делается вручную. Местным ремесленникам удалось сохранить производство. Боевики за годы войны уничтожили и разграбили тысячи заводов по всей стране, многие мастера оказались беженцами в других странах. Но тысячи остались и сохранили традиции национального производства и продолжают работать и развиваться в своей стране.

Символ Дамаска

"Хамидия - это символ Дамаска, пока рынок работает, значит, город жив. Тут мало кто закрывался во время войны принципиально. Хозяева старых лавок - потомственные продавцы, для которых работа тут, как и есть жизнь. Поэтому ни бомбы, ни болезни, ни нынешние санкции не заставят их закрыться - ведь это, другими словами, для них добровольно умереть", - объясняет пожилой столичный житель Назир.
В сердце рынка расположена и главная достопримечательность Дамаска - мечеть Омейядов, двери которой открыты для всех желающих при условии, если разуться перед входом на территорию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время посещения мечети Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 12:52Религия и мировоззрение
Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске
От старинной мечети, в разные стороны расходятся кривые узкие улочки, с магазинами, уютными отелями и восточными ресторанами.
После освобождения восточного пригорода столицы от боевиков количество мини-гостиниц и баров заметно увеличилось. Дело в том, что до 2018 года передовые позиции террористов находились в 500 метрах от стен старого Дамаска и большая часть минометных обстрелов приходилось на долю жителей этой части города.

Остается надеяться

Рядом с историческим центром, районом Баб Тума, работает обувной магазин Азиза, кстати, выпускника одного из советских вузов.
"Конечно, санкции и блокада очень сильно ударили по нашей торговле. Мы продаем обувь сирийского производства, но материалы для ее производства приходится покупать за границей. На фоне роста цен на нефть мы вынуждены поднимать цены на свои товары. Но у людей зарплата в фунтах и платить больше они не в состоянии. Поэтому сегодня у меня много свободного времени, несмотря на работу в магазине. Но я, как и многие сирийцы, верю, что проблемы с экономикой, как и война, временны и скоро все нормализуется, и закрываться мы не планируем", - поделился сегодняшними реалиями Азиз.
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Друг торговца обувью отметил, что в первую очередь, из-за действий западных стран страдают обычные люди. Это видно хотя бы по тому, как идет торговля у Азиза. Еще несколько лет назад семья приходила и покупала ортопедическую обувь для всех своих детей. Сегодня если в магазин заходят покупатели, то они берут одну пару такой обуви исходя уже из принципа, кому из детей она больше необходима.
Несколько часов, проведенных в лабиринтах Хамидии, вселяют надежду и некую уверенность, что Сирия сможет справиться с новыми экономическими и политическими вызовами, благодаря своей стойкости и помощи надежных друзей.
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