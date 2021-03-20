https://ria.ru/20210320/pozhar-1602142280.html

При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли два ребенка

При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли два ребенка

Пожар произошел в субботу в многоэтажном доме в центре Саратова, в результате двое детей погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:14

2021-03-20T18:14

2021-03-20T20:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в многоэтажном доме в центре Саратова, в результате двое детей погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.Возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46."(Произошло) загорание вещей б/у на площади 10 квадратных метров. В 18.50 (17.50 мск) - ликвидация открытого горения. В 18.42 (17.42 мск) обнаружены двое пострадавших, в том числе один ребенок. У пострадавших - отравление продуктами горения, незначительные ожоги", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы, а эвакуация жителей дома не проводилась.Позднее в пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что при пожаре обнаружили двоих пострадавших детей.Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре в многоэтажном доме в центре Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона."На месте ЧП было руководство аппарата прокуратуры Саратовской области, также на место выехал прокурор района, организована проверка. Причины пожара устанавливаются сотрудниками МЧС. Прокурор и его заместитель на месте, подробности уточняются", - сказала собеседница агентства.Одной из версий причин пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области. Следователи также начали проверку по факту гибели двух детей в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, очагом возгорания стал диван, сообщило областное управление СК РФ.Предварительно установлено, что пожарных вызвали соседи, после локализации огня из жилища вынесли двух мальчиков двух с половиной и девяти лет. "Сотрудниками областной службы спасения проводились реанимационные мероприятия. Спасти детей не удалось", - отмечает СУСК.Зампред правительства региона Роман Грибов заявил, что власти окажут необходимую материальную и психологическую поддержку семье, в которой погибли дети."Еще одна трагедия с детьми. В самом центре Саратова на улице Челюскинцев в пожаре погибли мальчики двух и девяти лет. О случившемся доложил губернатору. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семье. Уже связался с ее представителем. Ужасная трагедия. Вся необходимая психологическая и финансовая помощь будет оказана. Переговорил с мэром, Михаил Исаев также окажет поддержку", - написал Грибов в своем аккаунте в Instagram.

https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html

https://ria.ru/20210317/pozhar-1601571664.html

https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия