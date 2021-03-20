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При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли два ребенка
При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли два ребенка
Пожар произошел в субботу в многоэтажном доме в центре Саратова, в результате двое детей погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:14
2021-03-20T20:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в многоэтажном доме в центре Саратова, в результате двое детей погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.Возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46."(Произошло) загорание вещей б/у на площади 10 квадратных метров. В 18.50 (17.50 мск) - ликвидация открытого горения. В 18.42 (17.42 мск) обнаружены двое пострадавших, в том числе один ребенок. У пострадавших - отравление продуктами горения, незначительные ожоги", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы, а эвакуация жителей дома не проводилась.Позднее в пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что при пожаре обнаружили двоих пострадавших детей.Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре в многоэтажном доме в центре Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона."На месте ЧП было руководство аппарата прокуратуры Саратовской области, также на место выехал прокурор района, организована проверка. Причины пожара устанавливаются сотрудниками МЧС. Прокурор и его заместитель на месте, подробности уточняются", - сказала собеседница агентства.Одной из версий причин пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области. Следователи также начали проверку по факту гибели двух детей в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, очагом возгорания стал диван, сообщило областное управление СК РФ.Предварительно установлено, что пожарных вызвали соседи, после локализации огня из жилища вынесли двух мальчиков двух с половиной и девяти лет. "Сотрудниками областной службы спасения проводились реанимационные мероприятия. Спасти детей не удалось", - отмечает СУСК.Зампред правительства региона Роман Грибов заявил, что власти окажут необходимую материальную и психологическую поддержку семье, в которой погибли дети."Еще одна трагедия с детьми. В самом центре Саратова на улице Челюскинцев в пожаре погибли мальчики двух и девяти лет. О случившемся доложил губернатору. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семье. Уже связался с ее представителем. Ужасная трагедия. Вся необходимая психологическая и финансовая помощь будет оказана. Переговорил с мэром, Михаил Исаев также окажет поддержку", - написал Грибов в своем аккаунте в Instagram.
https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия

При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли два ребенка

18:14 20.03.2021 (обновлено: 20:21 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Пожар произошел в субботу в многоэтажном доме в центре Саратова, в результате двое детей погибли, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Челюскинцев, 40/46.
"(Произошло) загорание вещей б/у на площади 10 квадратных метров. В 18.50 (17.50 мск) - ликвидация открытого горения. В 18.42 (17.42 мск) обнаружены двое пострадавших, в том числе один ребенок. У пострадавших - отравление продуктами горения, незначительные ожоги", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы, а эвакуация жителей дома не проводилась.
Позднее в пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что при пожаре обнаружили двоих пострадавших детей.

"Были обнаружены двое пострадавших детей, медики констатировали их смерть. Предположительно, возраст два года и девять лет", - сказали в пресс-службе.

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Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре в многоэтажном доме в центре Саратове, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
"На месте ЧП было руководство аппарата прокуратуры Саратовской области, также на место выехал прокурор района, организована проверка. Причины пожара устанавливаются сотрудниками МЧС. Прокурор и его заместитель на месте, подробности уточняются", - сказала собеседница агентства.
Одной из версий причин пожара рассматривается шалость с огнем, поскольку в комнате возле дивана обнаружены спички, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.

"По предварительным данным, дети оставались дома одни, возле дивана были обнаружены спички", - сказала собеседница агентства.

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Следователи также начали проверку по факту гибели двух детей в результате пожара в многоэтажном доме в центре Саратова, очагом возгорания стал диван, сообщило областное управление СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух малолетних детей… Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Очагом возгорания стал диван. По основной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тел детей не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пожарных вызвали соседи, после локализации огня из жилища вынесли двух мальчиков двух с половиной и девяти лет. "Сотрудниками областной службы спасения проводились реанимационные мероприятия. Спасти детей не удалось", - отмечает СУСК.
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Зампред правительства региона Роман Грибов заявил, что власти окажут необходимую материальную и психологическую поддержку семье, в которой погибли дети.
"Еще одна трагедия с детьми. В самом центре Саратова на улице Челюскинцев в пожаре погибли мальчики двух и девяти лет. О случившемся доложил губернатору. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семье. Уже связался с ее представителем. Ужасная трагедия. Вся необходимая психологическая и финансовая помощь будет оказана. Переговорил с мэром, Михаил Исаев также окажет поддержку", - написал Грибов в своем аккаунте в Instagram.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествия
 
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