Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии
15:03 20.03.2021 (обновлено: 16:29 20.03.2021)
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные регионального минздрава.
Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали.
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"Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, но в сознании. Он находится в реанимационном отделении. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика. С мальчиком и его родителями работают психологи", - сообщают в региональном минздраве.
Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.