https://ria.ru/20210320/novocheboksarsk-1602123577.html

Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии

Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии

Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:03

2021-03-20T15:03

2021-03-20T16:29

россия

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные регионального минздрава.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали.Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.

https://ria.ru/20210215/padenie-1597568078.html

россия

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, происшествия