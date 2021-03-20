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Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии
Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии
Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:03
2021-03-20T16:29
россия
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные регионального минздрава.Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали.Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
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чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, происшествия

Власти рассказали о состоянии мальчика, упавшего из окна в Чувашии

15:03 20.03.2021 (обновлено: 16:29 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Психологи работают с мальчиком, выжившим после падения с 25 этажа в Новочебоксарске, и его родителями, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные регионального минздрава.
Сообщение о падении 11-летнего ребенка с 25 этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступило в четверг около 9.00. Мальчик упал на припаркованную возле подъезда "Газель". Ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали.
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"Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, но в сознании. Он находится в реанимационном отделении. Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика. С мальчиком и его родителями работают психологи", - сообщают в региональном минздраве.

Прокуратура Чувашии проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей и школы мальчика. По предварительной информации, семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла.
 
РоссияЧувашская Республика (Чувашия)НовочебоксарскПроисшествия
 
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