https://ria.ru/20210320/moshenniki-1602092000.html

Эксперты раскрыли главные схемы аферистов с переводами "по ошибке"

Эксперты раскрыли главные схемы аферистов с переводами "по ошибке"

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы "по ошибке", о самых распространенных видах этой аферы РИА Новости рассказали... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:21

2021-03-20T08:21

2021-03-20T11:38

россия

ассоциация юристов россии

технологии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы "по ошибке", о самых распространенных видах этой аферы РИА Новости рассказали эксперты и представители банков.В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы "ошибочного" перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть. А позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор, напоминает глава службы информационной безопасности ГК "Элекснет" (входит в группу МКБ) Иван Шубин.Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое СМС от банка о зачислении на счет денег, рассказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. "Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили", — отмечает он.Еще одна вариация данной схемы: мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги. Затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности — период, в который можно вернуть платеж, сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.При этом, по ее словам, часто мошенники с помощью "ошибочного" перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет — уже "чистый". В данном случае, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.А если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте, пояснила Спиридонова.Эксперты указывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом. Для начала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле: проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.

https://ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596002650.html

https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593764567.html

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591498066.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация юристов россии, технологии