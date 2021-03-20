https://ria.ru/20210320/manyak-1602115794.html

Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений

Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений

Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений, сообщил телеканал RT. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:49

2021-03-20T13:49

2021-03-20T15:21

виктор мохов

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений, сообщил телеканал RT.Отмечается, что журналисты несколько раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в колонии, но тот всегда отвечал отказом.Однако в августе прошлого года Мохов обратился к редакции и заявил, что хочет выступить в телешоу, чтобы "разоблачить Катю" (Екатерина Жарова, одна из жертв), которую "до сих пор любит".Кроме того, отдельное внимание он уделил сумме гонорара.По данным RT, он не требовал аванса, а рассчитывал получить весь гонорар после освобождения. Из-за того, что платить ему никто не собирался, Мохов перестал писать в редакцию.Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.После освобождения Мохов был обязан вернуться в родной город и встать на учет, но сделал это с опозданием. Как сообщали СМИ, сначала он поехал не в Скопин, а в Москву — якобы его пригласили на ток-шоу. Из-за опоздания к месту жительства полиция составила на Мохова административный протокол.

https://ria.ru/20210318/plennitsa-1601859752.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, происшествия