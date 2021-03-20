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Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений
Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений
Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений, сообщил телеканал RT. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:49
2021-03-20T15:21
виктор мохов
происшествия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений, сообщил телеканал RT.Отмечается, что журналисты несколько раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в колонии, но тот всегда отвечал отказом.Однако в августе прошлого года Мохов обратился к редакции и заявил, что хочет выступить в телешоу, чтобы "разоблачить Катю" (Екатерина Жарова, одна из жертв), которую "до сих пор любит".Кроме того, отдельное внимание он уделил сумме гонорара.По данным RT, он не требовал аванса, а рассчитывал получить весь гонорар после освобождения. Из-за того, что платить ему никто не собирался, Мохов перестал писать в редакцию.Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.После освобождения Мохов был обязан вернуться в родной город и встать на учет, но сделал это с опозданием. Как сообщали СМИ, сначала он поехал не в Скопин, а в Москву — якобы его пригласили на ток-шоу. Из-за опоздания к месту жительства полиция составила на Мохова административный протокол.
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виктор мохов, происшествия

Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений

13:49 20.03.2021 (обновлено: 15:21 20.03.2021)
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов
Виктор Мохов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Криминальная Россия/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений, сообщил телеканал RT.
Отмечается, что журналисты несколько раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в колонии, но тот всегда отвечал отказом.
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Бывшей пленнице "скопинского маньяка" предложили государственную защиту
Однако в августе прошлого года Мохов обратился к редакции и заявил, что хочет выступить в телешоу, чтобы "разоблачить Катю" (Екатерина Жарова, одна из жертв), которую "до сих пор любит".
Кроме того, отдельное внимание он уделил сумме гонорара.
"В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали", — писал Мохов.
По данным RT, он не требовал аванса, а рассчитывал получить весь гонорар после освобождения. Из-за того, что платить ему никто не собирался, Мохов перестал писать в редакцию.
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Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
После освобождения Мохов был обязан вернуться в родной город и встать на учет, но сделал это с опозданием. Как сообщали СМИ, сначала он поехал не в Скопин, а в Москву — якобы его пригласили на ток-шоу. Из-за опоздания к месту жительства полиция составила на Мохова административный протокол.
 
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