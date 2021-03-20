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Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:29
2021-03-20T12:29
россия
владимир константинов
виктор янукович
владимир путин
республика крым
севастополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла.Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников. Под санкции попали также представители Крыма.По его словам, киевские власти доказали, что не в состоянии ничего производить, кроме ненависти."Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться", - подчеркнул глава парламента.Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду."Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности", - отметил глава парламента.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210319/krym-1601933327.html
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россия, владимир константинов, виктор янукович, владимир путин, республика крым, севастополь, киев

Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными

12:29 20.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников. Под санкции попали также представители Крыма.
"Имитация бурной деятельности со стороны Киева продолжается: СНБО ввел персональные санкции против трех десятков человек, в том числе — против меня и Сергея Аксенова. Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, киевские власти доказали, что не в состоянии ничего производить, кроме ненависти.
"Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться", - подчеркнул глава парламента.
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Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.
"Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности", - отметил глава парламента.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Священное право России на Крым
 
РоссияВладимир КонстантиновВиктор ЯнуковичВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольКиев
 
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