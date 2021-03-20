https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602101850.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами случаев прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами случаев прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:02

2021-03-20T11:02

2021-03-20T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

еврейская автономная область

сахалинская область

республика тыва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Сахалинская область - 0,04%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,05%", - говорится в сообщении.

россия

еврейская автономная область

сахалинская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, еврейская автономная область, сахалинская область, республика тыва