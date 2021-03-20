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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602101850.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами случаев прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами случаев прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:02
2021-03-20T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
еврейская автономная область
сахалинская область
республика тыва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Сахалинская область - 0,04%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, еврейская автономная область, сахалинская область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами случаев прироста COVID-19

11:02 20.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Сахалинская область - 0,04%, 3. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,05%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕврейская автономная областьСахалинская областьРеспублика Тыва
 
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