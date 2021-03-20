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Римский институт "Спалланцани" проведет исследования "Спутника V "
Римский институт "Спалланцани" проведет исследования "Спутника V "
Римский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") начнет проведение научных испытаний российской вакцины от... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:00
2021-03-20T16:00
2021-03-20T23:15
никола дзингаретти
италия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
лацио
в мире
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РИМ, 20 мар - РИА Новости. Римский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") начнет проведение научных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявил президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти."Это хорошая новость, которая позволит нам сделать скачок в вопросе необходимости получения вакцин", - сказал Дзингаретти.Ранее руководство научно-лечебного учреждения направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования российского препарата. Директор института сообщал, что Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины.В начале марта руководство и исследователи "Спалланцани" в формате видеоконференции обсудили с коллегами из российского центра имени Гамалеи научное сотрудничество в разработке и применении "Спутника V".Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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никола дзингаретти, италия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, лацио, в мире
РИМ, 20 мар - РИА Новости.
Римский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") начнет проведение научных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", заявил президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти
.
"Через несколько дней будет заключён первый договор на научные эксперименты с вакциной "Спутник", естественно, в ожидании разрешения агентства EMA в том, что касается изучения разновидностей вируса", - заявил он в субботу в ходе посещения центра вакцинации в Риме.
"Это хорошая новость, которая позволит нам сделать скачок в вопросе необходимости получения вакцин", - сказал Дзингаретти.
Ранее руководство научно-лечебного учреждения направило в минздрав Италии
положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования российского препарата. Директор института сообщал, что Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины.
В начале марта руководство и исследователи "Спалланцани" в формате видеоконференции обсудили с коллегами из российского центра имени Гамалеи научное сотрудничество в разработке и применении "Спутника V".
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.