https://ria.ru/20210320/geneticheskiy-pasport-1602106817.html

Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк?

Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк?

В 2019 году Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать? Кому может быть полезно знать вашу ДНК: полицейскому, врачу, спортивному тренеру, психиатру, повару? Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что - чистой воды маркетинг и обман?

2021-03-20T12:00

2021-03-20T12:00

2021-03-20T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

генетика

технологии

общество

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Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк? В 2019 году Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать? Кому может быть полезно знать вашу ДНК: полицейскому, врачу, спортивному тренеру, психиатру, повару? Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что - чистой воды маркетинг и обман? audio/mpeg

Генетический паспорт: что из того, что в нём пишут, правда, а что - фейк? В 2019 году Путин поручил как можно скорее создать базу генетических паспортов всех россиян. Что это и как их делать? Кому может быть полезно знать вашу ДНК: полицейскому, врачу, спортивному тренеру, психиатру, повару? Чему в генетических паспортах, которые создают частные компании, можно доверять, а что - чистой воды маркетинг и обман? audio/mpeg

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании “Петровакс”.В прошлом эпизоде мы говорили с Андреем про Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперт подкаста Андрей АфанасьевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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