https://ria.ru/20210319/zhkkh-1602047971.html
Около 500 тысяч работников ЖКХ обеспечивают жизнедеятельность Москвы
Около 500 тысяч работников ЖКХ обеспечивают жизнедеятельность Москвы
Около 500 тысяч работников ЖКХ ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:59
2021-03-19T18:59
2021-03-19T18:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч работников ЖКХ ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Надо сказать, что система коммунального хозяйства работает: примерно около 500 тысяч работников, начиная от тех, кто занимается приведением в порядок территории во дворах и заканчивая объектами генерации и энергетики, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность нашего огромного мегаполиса", - сказал Бирюков в интервью каналу "Москва 24".
https://ria.ru/20210319/moskva-1602045972.html
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жкх, петр бирюков, москва