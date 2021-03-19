https://ria.ru/20210319/zhkkh-1602047971.html

Около 500 тысяч работников ЖКХ обеспечивают жизнедеятельность Москвы

Около 500 тысяч работников ЖКХ обеспечивают жизнедеятельность Москвы

Около 500 тысяч работников ЖКХ ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:59

2021-03-19T18:59

2021-03-19T18:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0e/1597431885_0:376:2974:2048_1920x0_80_0_0_cde2af44bbcf04ea1e5dbef184ecddd2.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Около 500 тысяч работников ЖКХ ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Надо сказать, что система коммунального хозяйства работает: примерно около 500 тысяч работников, начиная от тех, кто занимается приведением в порядок территории во дворах и заканчивая объектами генерации и энергетики, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность нашего огромного мегаполиса", - сказал Бирюков в интервью каналу "Москва 24".

https://ria.ru/20210319/moskva-1602045972.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва