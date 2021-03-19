https://ria.ru/20210319/zhivotnovodstvo-1601964151.html

Председатель ЗС Кубани рассказал о планах по развитию животноводства

Председатель ЗС Кубани рассказал о планах по развитию животноводства

План по развитию животноводства заключается не только в поддержке молочного производства, но и в повышении плодородия почв, а также в создании... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:00

2021-03-19T13:00

2021-03-19T13:00

краснодарский край

новокубанский район

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. План по развитию животноводства заключается не только в поддержке молочного производства, но и в повышении плодородия почв, а также в создании селекционно-генетических центров, депутаты региона намерены оказывать поддержку отрасли, совершенствовать краевое и федеральное законодательство, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона (ЗСК) Юрий Бурлачко."В настоящее время у нас есть четкий план по развитию животноводства. И заключается он не только в поддержке молочного производства, но и в повышении плодородия почв за счет вносимой в нее органики, а также в создании селекционно-генетических центров. Об этом неоднократно говорил и глава края Вениамин Иванович Кондратьев", - сказал спикер ЗСК.Он напомнил, что в марте прошлого года приказом регионального минсельхоза организована рабочая группа по организации селекционно-генетического центра, где будут разводить именно молочный скот."А всего месяц назад в Новокубанском районе было представлено уже несколько проектов по созданию селекционно-генетических центров в молочном скотоводстве. Отмечу, что уже к 2025 году Краснодарский край планирует получить более 5 тысяч собственных эмбрионов. Учитывая такие планы по развитию отрасли, мы и в дальнейшем будем оказывать ей всестороннюю поддержку, совершенствовать краевое и федеральное законодательство. Цели у нас есть, и мы их обязательно достигнем", – добавил председатель кубанского парламента.По его словам, для Кубани животноводство всегда являлось одним из приоритетов в развитии регионального АПК. "Яркое тому подтверждение – нынешнее состояние отрасли, в которой наблюдается уверенный рост. Еще в начале прошлого десятилетия численность всего поголовья КРС в Краснодарском крае снижалась в некоторые периоды до 10 тысяч животных. По итогам 2020 года одни только сельхозпредприятия обеспечили рост поголовья на 10 тысяч голов", - уточнил Юрий Бурлачко.Он также отметил, что положительные тенденции в развитии отрасли связаны с принятием в 2018 году профильного закона. "Результаты не заставили себя долго ждать. Валовый надой молока превысил показатели 2017 года почти на 70 тысяч тонн и составил более полутора миллионов тонн. От каждой коровы в 2020 году было получено по 8866 килограммов молока. Это абсолютный рекорд продуктивности стада", - отметил представитель ЗСК. Он также подчеркнул, что сегодня впервые в истории Кубани только на развитие молочного производства выделен миллиард рублей."Понимание важности поддержки именно этого направления АПК есть на всех уровнях. К тому же, согласно концепции развития животноводства в Краснодарском крае к 2030 году планируется нарастить объем производства молока до 2,1 миллиона тонн год, а мяса – до 800 тысяч тонн. Это позволит обеспечить качественной продукцией не только потребителей в нашем регионе, но и выйти с ней на внешние рынки. И достичь этих цифр вполне реально. Тем более что концепция учитывает задачи и плановые показатели "Стратегии 2030", - заключил спикер.

https://ria.ru/20210225/kuban-1598947348.html

https://ria.ru/20210315/dorogi-1601371702.html

новокубанский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новокубанский район, краснодарский край, экономика