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В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,1
В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщил сейсмологический центр КНР. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:55
2021-03-19T11:27
тибет
китай
землетрясение
в мире
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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщил сейсмологический центр КНР.Подземные толчки зафиксировали в 14:11 по местному времени (9:11 мск) в уезде Биру округа Нагчу. Эпицентр залегал на глубине десяти километров. В радиусе 20 километров от него находились 2,1 тысячи человек, в радиусе 50 километров — около 8,8 тысячи, в радиусе 100 километров — порядка 110 тысяч.Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала сейсмографами в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.
https://ria.ru/20210316/zemletryasenie-1601563122.html
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тибет, китай, землетрясение, в мире

В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,1

09:55 19.03.2021 (обновлено: 11:27 19.03.2021)
 
© Flickr / eriktornerТибет
Тибет - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Flickr / eriktorner
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ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщил сейсмологический центр КНР.
Подземные толчки зафиксировали в 14:11 по местному времени (9:11 мск) в уезде Биру округа Нагчу.
Эпицентр залегал на глубине десяти километров. В радиусе 20 километров от него находились 2,1 тысячи человек, в радиусе 50 километров — около 8,8 тысячи, в радиусе 100 километров — порядка 110 тысяч.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала сейсмографами в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной.
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ТибетКитайЗемлетрясениеВ мире
 
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