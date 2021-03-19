https://ria.ru/20210319/yanukovich-1602065107.html

СНБО Украины поручил проверить указы Януковича

СНБО Украины поручил проверить указы Януковича

Органы государственной власти Украины проанализируют указы и решения, которые подписывал экс-президент Виктор Янукович, на предмет угрозы нацбезопасности,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:45

2021-03-19T20:45

2021-03-19T21:06

совет национальной безопасности и обороны украины

виктор янукович

украина

в мире

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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Органы государственной власти Украины проанализируют указы и решения, которые подписывал экс-президент Виктор Янукович, на предмет угрозы нацбезопасности, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов."Сегодня все органы власти, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем, должны сделать анализ. Если эти решения действуют, они должны проанализировать, насколько это опасно для нашей нацбезопасности. Все без исключения органы, начиная с офиса президента, кабинета министров, МИД и другие, и аппарат СНБО тоже к этому причастен", - заявил Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

украина

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совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, украина, в мире