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СНБО Украины поручил проверить указы Януковича
СНБО Украины поручил проверить указы Януковича
Органы государственной власти Украины проанализируют указы и решения, которые подписывал экс-президент Виктор Янукович, на предмет угрозы нацбезопасности,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:45
2021-03-19T21:06
совет национальной безопасности и обороны украины
виктор янукович
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Органы государственной власти Украины проанализируют указы и решения, которые подписывал экс-президент Виктор Янукович, на предмет угрозы нацбезопасности, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов."Сегодня все органы власти, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем, должны сделать анализ. Если эти решения действуют, они должны проанализировать, насколько это опасно для нашей нацбезопасности. Все без исключения органы, начиная с офиса президента, кабинета министров, МИД и другие, и аппарат СНБО тоже к этому причастен", - заявил Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО.
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совет национальной безопасности и обороны украины, виктор янукович, украина, в мире

СНБО Украины поручил проверить указы Януковича

20:45 19.03.2021 (обновлено: 21:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Органы государственной власти Украины проанализируют указы и решения, которые подписывал экс-президент Виктор Янукович, на предмет угрозы нацбезопасности, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Сегодня все органы власти, которые имеют решения, которые подписаны господином Януковичем, должны сделать анализ. Если эти решения действуют, они должны проанализировать, насколько это опасно для нашей нацбезопасности. Все без исключения органы, начиная с офиса президента, кабинета министров, МИД и другие, и аппарат СНБО тоже к этому причастен", - заявил Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО.
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Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
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