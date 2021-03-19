https://ria.ru/20210319/yalta-1601971261.html

В Ялте трех сотрудников администрации заподозрили во взяточничестве

В Ялте трех сотрудников администрации заподозрили во взяточничестве

Правоохранители задержали трех сотрудников ялтинской администрации по подозрению во взяточничестве, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:31

2021-03-19T13:31

2021-03-19T13:31

янина павленко

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали трех сотрудников ялтинской администрации по подозрению во взяточничестве, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.Он добавила, что с задержанными работают правоохранители. Комментарием МВД Крыма РИА Новости на данный момент не располагает.Информацию о задержании подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получении взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ялта, происшествия