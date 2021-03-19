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В Ялте трех сотрудников администрации заподозрили во взяточничестве
В Ялте трех сотрудников администрации заподозрили во взяточничестве
Правоохранители задержали трех сотрудников ялтинской администрации по подозрению во взяточничестве, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:31
2021-03-19T13:31
янина павленко
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали трех сотрудников ялтинской администрации по подозрению во взяточничестве, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.Он добавила, что с задержанными работают правоохранители. Комментарием МВД Крыма РИА Новости на данный момент не располагает.Информацию о задержании подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получении взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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янина павленко, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ялта, происшествия

В Ялте трех сотрудников администрации заподозрили во взяточничестве

13:31 19.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Правоохранители задержали трех сотрудников ялтинской администрации по подозрению во взяточничестве, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

❗❗❗❗❗❗❗ Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении...

Опубликовано Яниной Павленко Пятница, 19 марта 2021 г.
Он добавила, что с задержанными работают правоохранители. Комментарием МВД Крыма РИА Новости на данный момент не располагает.
Информацию о задержании подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получении взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
 
Янина ПавленкоСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЯлтаПроисшествия
 
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