https://ria.ru/20210319/vstrechi-1602315283.html

Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве

Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве

Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-19T14:16

2021-03-19T14:16

2021-03-22T14:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосэнерго

москва

мосводоканал

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в пятницу в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" специалист АО "Мосводоканал" Александра Савкина проведет онлайн-экскурсию по Музею воды. Слушатели познакомятся с историей водоснабжения столицы, узнают о современных технологиях водоподготовки и водоотведения, а после смогут пообщаться с сотрудниками компании. В субботу в 14.00 в прямой эфир во "ВКонтакте" выйдет ведущий специалист отдела развития персонала ПАО "Мосэнерго" Кристина Кутузова. Она расскажет о работе компании, востребованных в энергетике профессиях и о том, в каких кадрах нуждается Мосэнерго.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/vesna-1601846572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосэнерго, москва, мосводоканал, общество