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Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве
Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве
Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-19T14:16
2021-03-22T14:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэнерго
москва
мосводоканал
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в пятницу в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" специалист АО "Мосводоканал" Александра Савкина проведет онлайн-экскурсию по Музею воды. Слушатели познакомятся с историей водоснабжения столицы, узнают о современных технологиях водоподготовки и водоотведения, а после смогут пообщаться с сотрудниками компании. В субботу в 14.00 в прямой эфир во "ВКонтакте" выйдет ведущий специалист отдела развития персонала ПАО "Мосэнерго" Кристина Кутузова. Она расскажет о работе компании, востребованных в энергетике профессиях и о том, в каких кадрах нуждается Мосэнерго.
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мосэнерго, москва, мосводоканал, общество

Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве

14:16 19.03.2021 (обновлено: 14:16 22.03.2021)
 
© Depositphotos / VadymPastukhОнлайн конференция
Онлайн конференция - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Depositphotos / VadymPastukh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Онлайн-встречи со специалистами городского хозяйства пройдут в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Комплекс городского хозяйства Москвы запустил цикл онлайн-встреч со специалистами подведомственных организаций. Лекции проведут в прямом эфире в социальных сетях ведомства. Слушатели узнают, как устроено и функционирует столичное городское хозяйство, какие профессии в нем востребованы сегодня, как помогают профессионально развиваться молодым специалистам и как студентам пройти практику или начать работать в жилищно-коммунальном хозяйстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" специалист АО "Мосводоканал" Александра Савкина проведет онлайн-экскурсию по Музею воды. Слушатели познакомятся с историей водоснабжения столицы, узнают о современных технологиях водоподготовки и водоотведения, а после смогут пообщаться с сотрудниками компании. В субботу в 14.00 в прямой эфир во "ВКонтакте" выйдет ведущий специалист отдела развития персонала ПАО "Мосэнерго" Кристина Кутузова. Она расскажет о работе компании, востребованных в энергетике профессиях и о том, в каких кадрах нуждается Мосэнерго.
"В понедельник в 15.00 комплекс городского хозяйства совместно с проектом департамента образования и науки города Москвы "Профессиональные стажировки" проведет уникальную онлайн-экскурсию по недавно созданному мультимедийному Музею развития электрических сетей. В начале встречи главный инженер компании "Россети Московский регион" Дмитрий Гвоздев расскажет о современных тенденциях в развитии энергетики и ответит на вопросы участников проекта. Трансляция пройдет на странице комплекса в Facebook. Расписание онлайн-встреч проекта будет регулярно публиковаться в официальном Telegram-канале ведомства", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосэнергоМоскваМосводоканалОбщество
 
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