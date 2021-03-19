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Вильфанд объяснил повышение концентрации пыли в европейской части России
Вильфанд объяснил повышение концентрации пыли в европейской части России
Повышение концентрации пыли в центре европейской части России вызвано переносом сухой почвы из Астраханской, Волгоградской областей, а также Калмыкии, где очень РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:38
2021-03-19T15:38
2021-03-19T15:48
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Повышение концентрации пыли в центре европейской части России вызвано переносом сухой почвы из Астраханской, Волгоградской областей, а также Калмыкии, где очень рано сошел снег этой весной, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В Астраханской области, в Волгоградской и в Калмыкии снег сошел. Это первое. Второе - еще летом там было очень мало осадков, там была засуха. Осенью тоже осадков не было. Это очень редкий случай, поэтому когда снег сошел в марте, получилась ситуация, что там сухая почва. Были сильные порывы ветра, превышали 20 - 24 м/с. Там был антициклон к юго-востоку, на нижней Волге и циклоническая деятельность на европейской территории. Порывы ветра подняли сухую почву, и по циркуляции, которая сложилась, она перемещалась, где-то оседала, но, тем не менее, достигла центра европейской России", - сказал Вильфанд.Он также добавил, что было зафиксировано повышение концентрации РМ10 в воздухе. Однако, это повышение не составляло и половины от допустимой нормы."Это совершенно не опасно. Уже вчера ситуация вернулась к своему исходному положению", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что резкое изменение циркуляции воздушных масс привело к тому, что пыль из центре Европейской России отнесло в Поволжье, где выпадение ее на поверхность отметили, как "пожелтение снега".
https://ria.ru/20210318/zagryaznenie-1601829920.html
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