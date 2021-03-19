https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602040552.html

Вакцину "Спутник V" одобрили в духовном управлении мусульман России

Вакцину "Спутник V" одобрили в духовном управлении мусульман России

Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ счел вакцину "Спутник V" допустимой для использования российскими мусульманами, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:30

2021-03-19T18:30

2021-03-19T18:30

религия и мировоззрение

владимир гущин

религия

здоровье - общество

ильдар аляутдинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_b91d0b51c22f34190f70b6c4de579ebf.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ счел вакцину "Спутник V" допустимой для использования российскими мусульманами, заявил РИА Новости зампредседателя совета Ильдар Аляутдинов.Ранее пресс-служба ДУМ РФ сообщила, что 17 марта члены совета рассмотрели проект богословского заключения "О вакцине "Спутник V". В заседании принял участие руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин, который "развернуто ответил на многочисленные вопросы членов совета"."Подробно изучив состав вакцины "Спутник V", мы приняли решение о допустимости ее использования для российских мусульман", - сказал Аляутдинов.По его словам, богословы не нашли в составе этой вакцины веществ, запрещенных к использованию для мусульман. Саму фетву (богословское заключение) о вакцине "Спутник V" опубликуют в ближайшее время, заключил собеседник агентства.В пресс-службе ДУМ РФ утоняют, что проект фетвы о вакцине "Спутник V" был подготовлен на основе материалов состоявшегося 11 февраля в ДУМ РФ круглого стола "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний" и "письменных ответов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России на запрос, направленный Советом улемов в адрес директора центра Гинцбурга".В исламе продукты (пища и все, что попадает в организм, включая косметику и лекарства) делятся на "халяльные" (дозволенные) и "харамные" (запрещенные). По требованию верующих духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://ria.ru/20210211/vaktsiny-1597057933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир гущин, религия, здоровье - общество, ильдар аляутдинов