https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601976428.html

РФПИ рассказал о переговорах по производству "Спутника V" на Филиппинах

РФПИ рассказал о переговорах по производству "Спутника V" на Филиппинах

Производство вакцины "Спутник V" на Филиппинах может начаться в течение четырех-пяти месяцев при наличии договоренностей, пока идут переговоры с партнерами,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:51

2021-03-19T13:51

2021-03-19T13:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

южная корея

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Производство вакцины "Спутник V" на Филиппинах может начаться в течение четырех-пяти месяцев при наличии договоренностей, пока идут переговоры с партнерами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Мы открыты к производству вакцины на Филиппинах. Мы полагаем, что можем начать производство в течение четырех-пяти месяцев, если договоримся с филиппинскими партнерами. Считаем, что Россия и Филиппины могут быть отличными партнерами по производству "Спутник V" не только для этой страны, но и для всего региона", - сказал он в интервью телеканалу CNN Philippines.Он также рассказал, что в настоящий момент итоговые договоренности не достигнуты, идут переговоры с несколькими игроками. Если договоренности не будут достигнуты, поставки на Филиппины будут осуществляться из Индии, Китая, Бразилии, Южной Кореи и других стран.Власти Филиппин в пятницу одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

южная корея

китай

бразилия

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