https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601941206.html
В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca
В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca
Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:26
2021-03-19T11:26
2021-03-19T13:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мар — РИА Новости. Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице.Ранее сообщалось, что привитая вакциной AstraZeneca в городе Ахалцихе 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно, с анафилактической реакцией. Ее перевезли в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии.Информацию о смерти медсестры изначально распространила телекомпания "Рустави 2"."К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии", — заявила сотрудница клиники.
грузия
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коронавирус covid-19, astrazeneca , грузия