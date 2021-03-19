https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601941206.html

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:26

2021-03-19T11:26

2021-03-19T13:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601975266_22:0:1672:928_1920x0_80_0_0_46ca906766f700e82f324315385caef1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — РИА Новости. Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице.Ранее сообщалось, что привитая вакциной AstraZeneca в городе Ахалцихе 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно, с анафилактической реакцией. Ее перевезли в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии.Информацию о смерти медсестры изначально распространила телекомпания "Рустави 2"."К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии", — заявила сотрудница клиники.

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , грузия