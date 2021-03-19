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В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca
В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca
Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:26
2021-03-19T13:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мар — РИА Новости. Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице.Ранее сообщалось, что привитая вакциной AstraZeneca в городе Ахалцихе 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно, с анафилактической реакцией. Ее перевезли в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии.Информацию о смерти медсестры изначально распространила телекомпания "Рустави 2"."К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии", — заявила сотрудница клиники.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , грузия

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

11:26 19.03.2021 (обновлено: 13:47 19.03.2021)
 
© Кадр из видео SputnikGeorgia27-летняя грузинская медсестра впавшая в кому после вакцины AstraZeneca
27-летняя грузинская медсестра впавшая в кому после вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Кадр из видео SputnikGeorgia
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ТБИЛИСИ, 19 мар — РИА Новости. Медсестра, которая впала в кому в Грузии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, скончалась, сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице.
Ранее сообщалось, что привитая вакциной AstraZeneca в городе Ахалцихе 27-летняя медсестра попала в реанимацию, предположительно, с анафилактической реакцией. Ее перевезли в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии.
Информацию о смерти медсестры изначально распространила телекомпания "Рустави 2".
"К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии", — заявила сотрудница клиники.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaГрузия
 
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