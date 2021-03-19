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Суд снял запрет на распространение на Украине книги "Дело Василия Стуса"
Суд снял запрет на распространение на Украине книги "Дело Василия Стуса"
Автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил, что апелляционный суд в пятницу снял запрет на распространение его произведения, наложенный ранее судом РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:29
2021-03-19T16:04
оппозиционная платформа - за жизнь
пермская область
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил, что апелляционный суд в пятницу снял запрет на распространение его произведения, наложенный ранее судом первой инстанции после требования удалить всю информацию о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Викторе Медведчуке.Ранее Кипиани сообщил, что суд в Киеве обязал автора и издательство удалить информацию об истце, нынешнем главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Викторе Медведчуке, из книги "Дело Василия Стуса". Также суд запретил распространять уже напечатанный тираж книги до выполнения этого решения. Книга Кипиани была напечатана в мае 2019 года. Она содержит в том числе архивные документы. Офис президента Украины прокомментировал решение суда по книге, выразив "удивление некоторым формулировкам" в решении, но не ставя под сомнение его независимость. Ткаченко ранее заявил, что минкульт рекомендует читать книгу "Дело Василия Стуса", и сообщил, что намерен лично закупить часть тиража для библиотек."Слава Украине! Мы выиграли дело", - написал Кипиани в Facebook.По его словам, адвокат Медведчука Игорь Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, "поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда".Ткаченко поприветствовал решение суда. "Решение апелляционного суда о снятии запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым", - написал он в Telegram.По его словам, такое решение суда "сработало только на пользу Украине". "Спрос на книгу резко возрос. Издательства инициировали печать новых экземпляров. Я был одним из тех, кто также распространял уже запрещенную "Дело Василия Стуса"... Правду из истории не вычеркнешь", - отметил министр.Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.
https://ria.ru/20180814/1526464452.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, пермская область, виктор медведчук, украина, в мире

Суд снял запрет на распространение на Украине книги "Дело Василия Стуса"

15:29 19.03.2021 (обновлено: 16:04 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил, что апелляционный суд в пятницу снял запрет на распространение его произведения, наложенный ранее судом первой инстанции после требования удалить всю информацию о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Викторе Медведчуке.
Ранее Кипиани сообщил, что суд в Киеве обязал автора и издательство удалить информацию об истце, нынешнем главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Викторе Медведчуке, из книги "Дело Василия Стуса". Также суд запретил распространять уже напечатанный тираж книги до выполнения этого решения. Книга Кипиани была напечатана в мае 2019 года. Она содержит в том числе архивные документы. Офис президента Украины прокомментировал решение суда по книге, выразив "удивление некоторым формулировкам" в решении, но не ставя под сомнение его независимость. Ткаченко ранее заявил, что минкульт рекомендует читать книгу "Дело Василия Стуса", и сообщил, что намерен лично закупить часть тиража для библиотек.
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"Слава Украине! Мы выиграли дело", - написал Кипиани в Facebook.
По его словам, адвокат Медведчука Игорь Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, "поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда".
Ткаченко поприветствовал решение суда. "Решение апелляционного суда о снятии запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым", - написал он в Telegram.
По его словам, такое решение суда "сработало только на пользу Украине". "Спрос на книгу резко возрос. Издательства инициировали печать новых экземпляров. Я был одним из тех, кто также распространял уже запрещенную "Дело Василия Стуса"... Правду из истории не вычеркнешь", - отметил министр.
Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.
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