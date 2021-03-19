Суд снял запрет на распространение на Украине книги "Дело Василия Стуса"
15:29 19.03.2021 (обновлено: 16:04 19.03.2021)
КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани заявил, что апелляционный суд в пятницу снял запрет на распространение его произведения, наложенный ранее судом первой инстанции после требования удалить всю информацию о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Викторе Медведчуке.
Ранее Кипиани сообщил, что суд в Киеве обязал автора и издательство удалить информацию об истце, нынешнем главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Викторе Медведчуке, из книги "Дело Василия Стуса". Также суд запретил распространять уже напечатанный тираж книги до выполнения этого решения. Книга Кипиани была напечатана в мае 2019 года. Она содержит в том числе архивные документы. Офис президента Украины прокомментировал решение суда по книге, выразив "удивление некоторым формулировкам" в решении, но не ставя под сомнение его независимость. Ткаченко ранее заявил, что минкульт рекомендует читать книгу "Дело Василия Стуса", и сообщил, что намерен лично закупить часть тиража для библиотек.
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"Слава Украине! Мы выиграли дело", - написал Кипиани в Facebook.
По его словам, адвокат Медведчука Игорь Кириленко не прибыл на заседание. Коллегия судей решила проводить заседание без представителя истца, "поскольку он был надлежащим образом уведомлен о дате суда".
Ткаченко поприветствовал решение суда. "Решение апелляционного суда о снятии запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани считаю полностью законным, вполне логичным и справедливым", - написал он в Telegram.
По его словам, такое решение суда "сработало только на пользу Украине". "Спрос на книгу резко возрос. Издательства инициировали печать новых экземпляров. Я был одним из тех, кто также распространял уже запрещенную "Дело Василия Стуса"... Правду из истории не вычеркнешь", - отметил министр.
Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.
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