https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1601981978.html

Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь

Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:16

2021-03-19T14:16

2021-03-19T14:17

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

происшествия

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ.По данным ведомства, трагедия произошла 17 марта."Следственными органами СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы 1978 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в отношении подозреваемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210318/arest-1601885197.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия