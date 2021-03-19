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Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь
Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:16
2021-03-19T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ.По данным ведомства, трагедия произошла 17 марта."Следственными органами СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы 1978 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в отношении подозреваемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия

Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь

14:16 19.03.2021 (обновлено: 14:17 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла 17 марта.
"Следственными органами СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы 1978 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, в отношении подозреваемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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