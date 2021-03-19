https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1601981978.html
Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь
Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:16
2021-03-19T14:16
2021-03-19T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которая задушила шестилетнюю дочь, сообщает СК РФ.По данным ведомства, трагедия произошла 17 марта."Следственными органами СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы 1978 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в отношении подозреваемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210318/arest-1601885197.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия