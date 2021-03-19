https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1601928027.html

Россиянин получил пожизненный срок за убийство семьи брата

Россиянин получил пожизненный срок за убийство семьи брата

Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившему семью брата из-за наследства, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:14

2021-03-19T10:14

2021-03-19T12:11

свердловский областной суд

свердловская область

тюменская область

екатеринбург

происшествия

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Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившему семью брата из-за наследства, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.По данным СУСК по региону, второго августа 2019 года в правоохранительные органы Слободо-Туринского района Свердловской области поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу была доставлена их дочь 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в медучреждении. Тогда следователи возбудили уголовное дело, по которому был задержан 35-летний младший брат убитого мужчины."Свердловский областной суд назначил Денису Сабурову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу близких родственников погибших компенсацию морального вреда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным прокуратуры, мотивом убийства стал спор братьев по поводу наследства, открывшегося после смерти их матери.Мужчина признан виновным по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц", "Оставление в опасности", "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", "Незаконное хранение огнестрельного оружия".Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам, что долгое время мужчина не признавал вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома в Тюменской области."Затем сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления – самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ. Все это и ряд других важных улик позволило сыщикам и нашим коллегам из Следственного комитета изобличить подозреваемого. На протяжении всего разбирательства гражданин вел себя очень спокойно, не нервничал и не паниковал. К убийству он готовился давно и тщательно", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582332881.html

https://ria.ru/20201222/srok-1590369470.html

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тюменская область

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свердловский областной суд, свердловская область, тюменская область, екатеринбург, происшествия