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Россиянин получил пожизненный срок за убийство семьи брата
Россиянин получил пожизненный срок за убийство семьи брата
Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившему семью брата из-за наследства, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:14
2021-03-19T12:11
свердловский областной суд
свердловская область
тюменская область
екатеринбург
происшествия
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Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившему семью брата из-за наследства, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.По данным СУСК по региону, второго августа 2019 года в правоохранительные органы Слободо-Туринского района Свердловской области поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу была доставлена их дочь 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в медучреждении. Тогда следователи возбудили уголовное дело, по которому был задержан 35-летний младший брат убитого мужчины."Свердловский областной суд назначил Денису Сабурову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу близких родственников погибших компенсацию морального вреда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным прокуратуры, мотивом убийства стал спор братьев по поводу наследства, открывшегося после смерти их матери.Мужчина признан виновным по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц", "Оставление в опасности", "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", "Незаконное хранение огнестрельного оружия".Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам, что долгое время мужчина не признавал вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома в Тюменской области."Затем сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления – самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ. Все это и ряд других важных улик позволило сыщикам и нашим коллегам из Следственного комитета изобличить подозреваемого. На протяжении всего разбирательства гражданин вел себя очень спокойно, не нервничал и не паниковал. К убийству он готовился давно и тщательно", - отметил Горелых.
https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582332881.html
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свердловский областной суд, свердловская область, тюменская область, екатеринбург, происшествия

Россиянин получил пожизненный срок за убийство семьи брата

10:14 19.03.2021 (обновлено: 12:11 19.03.2021)
 
© Фото : СУСК России по Свердловской областиВ селе Тимофеево Свердловской области мужчина совершил убийство семьи брата
В селе Тимофеево Свердловской области мужчина совершил убийство семьи брата - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : СУСК России по Свердловской области
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Суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, убившему семью брата из-за наследства, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
По данным СУСК по региону, второго августа 2019 года в правоохранительные органы Слободо-Туринского района Свердловской области поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу была доставлена их дочь 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в медучреждении. Тогда следователи возбудили уголовное дело, по которому был задержан 35-летний младший брат убитого мужчины.
"Свердловский областной суд назначил Денису Сабурову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу близких родственников погибших компенсацию морального вреда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, мотивом убийства стал спор братьев по поводу наследства, открывшегося после смерти их матери.
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Мужчина признан виновным по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц", "Оставление в опасности", "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения", "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам, что долгое время мужчина не признавал вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома в Тюменской области.
"Затем сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления – самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ. Все это и ряд других важных улик позволило сыщикам и нашим коллегам из Следственного комитета изобличить подозреваемого. На протяжении всего разбирательства гражданин вел себя очень спокойно, не нервничал и не паниковал. К убийству он готовился давно и тщательно", - отметил Горелых.
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