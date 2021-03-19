https://ria.ru/20210319/twitter-1601989356.html
Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора
Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора
Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:44
2021-03-19T14:44
2021-03-19T14:44
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163f78a8fea26e7596d177563ca9853a.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев."Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - сказал Зайцев на пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.
https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html
https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f233eaaef141ecc706029410041fb239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество