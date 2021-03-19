https://ria.ru/20210319/twitter-1601989356.html

Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора

Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора

Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:44

2021-03-19T14:44

2021-03-19T14:44

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев."Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - сказал Зайцев на пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.

https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html

https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество