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https://ria.ru/20210319/twitter-1601989356.html
Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора
Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора
Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:44
2021-03-19T14:44
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев."Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - сказал Зайцев на пресс-конференции.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.
https://ria.ru/20210318/twitter-1601775546.html
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вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

Twitter пока не отреагировал на требования Роскомнадзора

14:44 19.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Администрация соцсети Twitter пока не отреагировала на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
"Они не реагируют. Мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации", - сказал Зайцев на пресс-конференции.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 11:25
Хинштейн рассказал о перспективе блокировки Twitter
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 16 марта сообщил, что ведомство в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter и принимать дальнейшие решения в зависимости от действий администрации соцсети.
При этом тогда он отмечал, что ведомству пока не удалось войти в прямой диалог с руководством Twitter. Субботин утвердительно ответил на уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли Роскомнадзор вариант полной блокировки Twitter в РФ, если администрация соцсети не ответит на претензии.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 12:37
В Кремле прокомментировали меры Роскомнадзора против Twitter
 
Вадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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